"Чисто юридических вопросов к Жигули Дайрабаеву нет" – петицию против депутата прокомментировал Кошанов

Спикер Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов прокомментировал вероятность лишения Жигули Дайрабаева депутатских полномочий в связи с осуждением его сыновей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Мажилиса

Напомним, в апреле этого года двое сыновей депутата Мажилиса от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Жигули Дайрабаева были осуждены за мошенничество.

По словам спикера Мажилиса, чисто юридических вопросов к Жигули Дайрабаеву нет.

«Что касается депутата Жигули Дайрабаева, эти вопросы касаются детей, а не лично его. Так как депутат всегда находится на виду у общества, то и его дети, родственники тоже находятся под пристальным вниманием, под микроскопом. У нас открытое общество, поэтому любой неверный шаг становится известным», – сказал Ерлан Кошанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Он добавил, что если сам депутат Дайрабаев нарушит закон, то решение должна принимать партия «Ауыл».

Ранее мажилисмен Дайрабаев ответил на обвинения в махинациях с землей и недвижимостью.