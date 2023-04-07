Сыновья мажилисмена Жигули Дайрабаева осуждены за мошенничество

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Суд №2 города Тараз рассмотрел уголовное дело о мошенничестве с участием 4 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Жамбылского областного суда.

Согласно материалам дела, бывший заместитель руководителя Управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области Ерлан Кулекеев участвовал в получении предпринимателям госсубсидий, которые впоследствии были похищены и растрачены.

Обвиняемые нанесли ущерб государству в размере 550 849 430 тенге. Часть полученных государственных денег они похитили путем мошенничества и потратили на личные нужды.

Данное нарушение квалифицировано как хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Сообщается, что на выделенные акиматом средства аграрии должны были приобрести саженцы клубники «Альбион». Трое предпринимателей М., Д., Е. оформили приобретение на свои крестьянские хозяйства.

Как установлено судом, экс-заместитель руководителя Управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области по вопросам растениеводства К. содействовал незаконному получению государственных субсидий.

Таким образом, суд назначил бывшему работнику акимата К. наказание в виде 6 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Трое предпринимателей М., Д., Е. получили по 5 лет лишения свободы, их имущество будет конфисковано, а сами они будут лишены права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности.

Двоим из них – М. и Д. – назначен условный срок.

Ранее сообщалось, что сыновья нынешнего депутата Мажилиса от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Жигули Дайрабаева Марат Дайрабаев и Дидар Молдакалык проходят подсудимыми по делу о мошенничестве.