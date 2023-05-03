"Я не такой человек" – Жигули Дайрабаев ответил на обвинения в махинациях с землей и недвижимостью

Как подчеркнул депутат, людям лучше обращаться к нему за помощью, а не обвинять необоснованно.

Фото: facebook.com/dairabaev

В соцсетях появилось видеообращение жителя Мерке, который утверждает, что депутат Мажилиса Парламента РК Жигули Дайрабаев незаконно вмешался в суд и переоформил дом на свое имя. По словам автора видео, дом, стоимостью 140 млн тенге, находился в совместной собственности и без согласия не мог быть передан Дайрабаеву, сообщает Kazpravda.kz.

Видеообращение опубликовано в Telegram-канале EGOV.PRESS.

В свою очередь Жигули Дайрабаев прокомментировал обвинения на своей странице в Facebook.

"Меня обвинили в двух эпизодах. Первый - дом, купленный в Мерке, а второй - земля в деревне Кенес. И вот мой ответ: договор, заключенный через нотариус, является законным, все права домовладельцев соблюдены. Я не знаю гражданина, который требует денег. Насколько мне известно, он - бывший муж женщины, которая продала дом (разведена). Я не тот человек, который может вставать между парами. Незадолго до этого обвинявший меня был осужден и оштрафован по постановлению суда за шантаж. Если они это не остановят, мне придется снова обратиться в суд", - написал депутат.

Также он дал разъяснения по поводу земли в селе Кенес.

"Это было 20 лет назад. Владельцы земельной компании - братья Иембердиевы (Ерлан и Нурлан Эргешбаюлы). Если я не ошибаюсь, они живут в Алматы и являются владельцами и земли и денег. Я тут ни при чем. В то время я был просто наемным работником. У меня нет и одного метра земли в Мерке. И поэтому я считаю, что жалобы недовольных сельчан надо адресовать арендодателям Иембердиевым. Жителям деревни лучше обращаться ко мне за помощью, а не обвинять меня необоснованно", - заключил Дайрабаев.

Напомним, месяц назад сыновья мажилисмена Жигули Дайрабаева были осуждены за мошенничество. Согласно материалам дела, обвиняемые нанесли ущерб государству в размере 550 849 430 тенге.