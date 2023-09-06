Елдоса Коспаева с членами его группировки этапировали в Казахстан

Фото: пресс-служба КНБ РК

Комитет национальной безопасности реализовал операцию, по итогам которой 6 сентября 2023 года с Северного Кипра в Казахстан доставлены 7 членов преступной группировки во главе с Елдосом Коспаевым, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что эти люди ранее были объявлены агентством по финансовому мониторингу в международный розыск по подозрению в рейдерстве, создании и участии в организованной преступной группе.

По версии следствия, ее члены путем применения угроз и насилия захватывали имущество предпринимателей, отнимали их доли в компаниях, а также занимались теневым бизнесом.

"В рамках операции КНБ в тесном взаимодействии с зарубежными партнерами были проведены необходимые оперативные мероприятия по установлению мест нахождения, идентификации и задержанию участников группировки. Подозреваемые доставлены в город Астану в сопровождении конвоя службы специального назначения "А" КНБ и переданы сотрудникам органа уголовного преследования", – говорится в сообщении.

Напомним, в июле 2022 года департамент экономических расследований по городу Алматы пресек деятельность группы лиц, которая долгое время промышляла рейдерскими захватами известных бизнес-структур.

В августе АФМ озвучило предварительную сумму причиненного ущерба потерпевшим – свыше 18 млрд тенге.

Под стражу тогда взяли членов ОПГ Р. Бабаева, Т. Танашева, Д. Абижанова и А. Алтыбасарова.

Елдос Коспаев, Руслан Шалин и Ерлан Имашев тогда были объявлены в международный розыск.

В декабре прошлого года было объявлено о дополнительно установленных других соучастниках преступлений – Айдосе Коспаеве, Оксане Кудряшевой и Алексее Кузнецове.

В начале года задержали организатора переправы через границу членам ОПГ Коспаева. Позже его осудили на 2,5 года.