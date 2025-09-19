В утешительном раунде казахстанец одержал победу над украинцем Игорем Бычковым

Фото: НОК

Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Демеу Жадраев победил в утешительном раунде чемпионата мира в Загребе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Серебряный призер Олимпийских игр поборется за бронзовую медаль в весовой категории до 77 килограммов.

В утешительном раунде Жадраев одержал победу над украинцем Игорем Бычковым - 3:1. В схватке за «бронзу» ему будет противостоять Роберт Фрич (Венгрия).