ЧП произошло на месторождении Кашаган

Скважины закрыли для проверки их целостности.

Фото: azh.kz

Оператор Северо-Каспийского проекта по разработке морского месторождения Кашаган в казахстанском секторе Каспийского моря подтвердил факт ЧП, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Компания NCOC подтвердила, что в ходе очередного отбора проб флюида из межколонного пространства «А» двух нагнетательных скважин морского комплекса месторождения Кашаган, было обнаружено присутствие газа сероводорода. При этом в ходе эксплуатации этих скважин не отмечалось каких-либо отклонений от нормальных рабочих параметров.

Компания закрыла скважины с целью проверки их целостности и одновременно работает над программой дальнейшего исследования.

Также сообщается , что уменьшен объем закачиваемого обратно под землю газа и объем добываемой нефти на период выполнения проверки.