Общество
Что будет с историческим зданием терминала аэровокзала Алматы
Людмила Макаренко

Нет сил расстаться

Первые общественные слушания по проекту реконструкции Алматинского аэропорта не внесли ясности в судьбу исторического здания терминала аэровокзала.

Фактически модернизация воздушной гавани Алматы начата – на привокзальной территории выполнен «нулевой» цикл, возводится каркас этажей из металлоконструкций. В то же время остается нерешенным принципиально важный вопрос: что будет со старым зданием, вернее, той частью комплекса, которая сохранилась от первоначального проекта 1947 года и до сих пор использовалась в качестве VIP-терминала?

Современный аэропорт обещан Алматы новым собственником больше года назад – это было одним из программных заявлений турецкой компании TAV Airports, выкупившей предприятие весной 2021 года. Вскоре появилась и концепция перестройки, которая не предусматривала сохранения целостного исторического объекта.

Бурная реакция городской общественности на такое решение заставила надолго приостановить исполнение намеченного, а на днях собственник представил на открытое обсуждение сразу два варианта сохранения исторического наследия, оба одобренные экспертными заключениями.

По плану № 1 старое здание «вписывается» в строящийся терминал. При этом сохраняются основные отличительные элементы архитектуры в интерьере и экстерьере, в том числе центральная часть здания, надстройка в виде башни, витражи, декоративные элементы. Правда, при этом боковые галереи сносятся.

Суть второго решения – разобрать и перенести постройку целиком почти на полкилометра от ее сегодняшнего места расположения и там максимально точно собрать. Такой вариант требует дополнительных расходов на сумму 4 млн долларов. В компании TAV Airports заявляют, что готовы на эти траты, стоит горожанам поддержать проект.

Но как раз единого мнения о будущем культурно-исторического памятника и в экспертном сообществе, и в среде активис­тов пока не сложилось. Одни считают, что старое здание вообще нельзя трогать, иначе с ним случится то же самое, что с десятками городских архитектурных изюминок, утраченных Алматы безвозвратно.

Им в пику выставляется мнение некоторых специалистов, уверяющих, что строение не является уникальным, оно скорее типовое для своего времени, к тому же после череды реконструкций и ремонтов потерявшее первоначальный облик, а значит, и свою архитектурную ценность. Но все-таки такая позиция остается в меньшинстве. В основном профессиональные эксперты стоят за сохранение здания, с которого начиналась история крупнейшего в стране авиапредприятия.

Как бы то ни было, споры о ценнос­ти VIP-терминала лишены смысла, по крайней мере до тех пор, пока этот объект находится в городском Списке культурно-исторических памятников и обеспечивается особой охраной. Именно поэтому важно решить, какое воздействие на ценность допустимо. А то, что воздействовать на здание придется, в управлении алматинским аэропортом не скрывают.

– Мы с большим удовольствием не стали бы трогать старое здание терминала, но просто физически никак не можем этого избежать, поскольку ограничены территориальным пространством, – заявила на общественных слушаниях координатор по экологическим и социальным вопросам TAV Airports Юлия Аллахвердиева. – Со всех сторон алматинский аэропорт окружен уже имеющимися зданиями или инфраструктурными объектами, например, гостиницей или авиа­ремонтным заводом. Поэтому для строительства полноразмерного терминала, который мог бы с комфортом обслуживать пассажиров, в настоящее время рассматриваются два варианта: либо перенос, либо интеграция VIP-терминала в новое здание.

Необходимость реконструкции международного аэропорта в Алматы назрела не вчера. В настоящее время транспортный объект, рассчитанный на обслуживание максимум 4 млн пассажиров в год, принимает пассажиропоток в 6,5 млн человек. Новая компания, приходя в управление предприятием, главными целями ставила расширение международных направлений и подготовку инфраструктурных объектов на прием до 14 млн пассажиров в год.

Модернизация аэропорта требуется еще и с точки зрения современных требований по оптимизации затрат на его содержание. Технологии, заложенные в новом проекте, как утверждают авторы, позволят экономить на потреб­лении электроэнергии, воды, других ресурсов, что в свою очередь удешевит многие процессы в дея­тельности воздушной гавани.

Минимальная стоимость реконструкции аэровокзала пока оценивается в 200 млн долларов, строительство может быть завершено в 2024 году. Действующий до сих пор терминал останется на обслуживании внутренних рейсов, в новостройке будут принимать международные. Таким образом, город сможет получить крупнейший в регионе воздушно-транспортный хаб и выгодный коммерческий объект. Но реализоваться все эти планы смогут при более-менее единодушной поддержке алматинцев.

Общественности дали еще время на раздумья – выбор в пользу одного из двух предложенных собственником проектов нужно завершить до начала августа. Похоже, альтернативные технические идеи «вписать» здание старого вокзала в конструкцию нового с наименьшими потерями, озвученные на слушаниях, к рассмот­рению больше не принимаются.

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