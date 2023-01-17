Что даст Казахстану приобретение 4,2% акций ЕАБР, объяснили в Минфине

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«Как только мы расчеты проведем, как и обещали, вам дадим. Но это будет отражено не в бюджете 2023 года, а в 2024-ом. Примерная сумма – около 20 млрд тенге. Это весь пакет акций, если по годам, в пределах 5 млрд ежегодно. Мы разбили на 3-4 года, чтобы не было нагрузки на республиканский бюджет», – сообщил в кулуарах Правительства Ерулан Жамаубаев.

По его словам, с приобретением данных акций увеличивается доля Казахстана в ЕАБР. Соответственно, по его словам, в нашей стране будет реализовано больше инвестиционных проектов.

«Во-вторых, это помогает избегать определенных санкций Запада», – дополнил глава Минфина.