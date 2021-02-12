Что делать, если ваш банк лишился лицензии – полная справка

Информационную справку о том, что делать, если ваш банк лишился лицензии, подготовила команда проекта Fingramota.kz
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12 февраля 2021 года Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) принято решение о лишении АО "AsiaCredit Bank" (АзияКредит Банк) лицензии на проведение банковских и иных операций, а также деятельности на рынке ценных бумаг.
Основанием лишения лицензии в соответствии с подпунктами 7), 15) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", явились:
– систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов;
– систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнение мер надзорного реагирования;
– невыполнение крупным участником Банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации.
По данным Агентства, с 12 февраля 2021 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого Банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.
Размер активов AsiaCredit Bank на дату лишения лицензии составил 45,4 млрд тенге, ссудный портфель – 45 млрд тенге. 31,6 млрд тенге (70,0%) ссудного портфеля Банка представлено неработающими кредитами с просрочкой свыше 90 дней. Размер ликвидных активов Банка составляет 75 млн тенге, при этом размер неисполненных клиентских платежей превышает 8 млрд тенге. Как быть вкладчикам?
В Банке по состоянию на 1 февраля 2021 года размещены депозиты 23 174 физических лиц с совокупным остатком порядка 19 млрд тенге.
Вкладчики банка могут быть спокойны: их депозиты в тенге и иностранной валюте, а также деньги на платежных карточках и банковских счетах находятся под гарантией АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД).
Депозиты 97,7% вкладчиков (физических лиц) покрываются гарантией КФГД в полном объеме. Кто имеет право на возмещение из средств КФГД?
– физические лица;
– индивидуальные предприниматели. Что гарантируется КФГД?
Под защиту системы гарантирования депозитов подпадают не только банковские вклады. КФГД гарантируются деньги на всех текущих счетах физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включая платежные карточки в пределах максимально гарантированной суммы. Стоит отметить, что под гарантию попадают также и проценты по депозитам, причем как начисленные, так и уже капитализированные.
Не попадают под гарантию средства, которые хранятся на металлических счетах физических лиц, деньги и ценности, размещенные в банковских ячейках, депозитные сертификаты. Каковы максимальные суммы гарантий?
Максимальная гарантируемая сумма зависит от валюты и вида депозита. КФГД гарантируются: – сберегательные депозиты в тенге – до 15 000 000 тенге; – по иным депозитам в тенге, кроме сберегательных – до 10 000 000 тенге; – депозиты в иностранной валюте – до 5 000 000 тенге.
Важно помнить, что гарантия распространяется не на каждого отдельного человека, а на каждый банк, в котором хранятся его деньги. То есть, если в одном банке у вас открыто несколько депозитов, остались деньги на банковских/текущих счетах, депозит в иностранной валюте, то при ликвидации данного банка все вклады суммируются (вместе с вознаграждением по всем депозитам). Будет выплачена совокупная сумма гарантийного возмещения – не более 15 000 000 тенге с учетом пределов по каждому виду депозита.
По депозитам вкладчика в иностранной валюте КФГД выплачивает возмещение по рыночному курсу обмена валют на дату лишения банка лицензии. Остаток по депозитам, превышающий сумму гарантируемого возмещения, будет возмещаться ликвидационной комиссией банка, которая назначается с момента вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации, в соответствии с очередностью удовлетворения требований реестра кредиторов ликвидируемого банка.
Что следует особо отметить, на размер суммы гарантийного возмещения влияют не только вклады и деньги на счетах, но и заемные средства вкладчика, если таковые имеются. К примеру, у вкладчика имеется сберегательный депозит в размере 10 000 000 тенге, остались деньги на текущих счетах в размере 500 000 тенге, а также за ним числится непогашенный кредит в размере 2 500 000 тенге. В таком случае в первую очередь погашается задолженность, а лишь затем формируется сумма гарантийного возмещения путем взаимозачета. Так, сумма возмещения будет равна 8 000 000 тенге. Нужно ли ждать вкладчикам окончания судебных процессов по ликвидации банка?
Если раньше при несостоятельности банка вкладчикам нужно было ждать окончания судебных процессов по ликвидации банка, которые могли затянуться по разным причинам на 3-4 месяца, то с начала 2020 года в связи со вступившими в силу изменениями в законе можно получить гарантируемую сумму со всех своих счетов через 35 рабочих дней с момента лишения лицензии банка.
Еще одно новшество, вступившее в действие с 1 января 2020 года, касается гарантии возмещения по депозиту. До поправок в закон вкладчик мог рассчитывать на возмещение только капитализированного вознаграждения, прибавленного к балансу депозита, и лишь при условии, если это предусмотрено банковским договором. Начисленные проценты, но не капитализированные, не были объектом гарантии, и они возмещались ликвидационной комиссией принудительно ликвидируемого банка. С введением поправок в закон все виды вознаграждения, в том числе капитализированные и начисленные, попадают под гарантию и возмещаются фондом в пределах максимальных сумм. Как получить гарантийное возмещение вкладчикам AsiaCredit Bank?
Выплаты будут осуществляться в пределах суммы основного долга и начисленного банком вознаграждения на дату лишения банка лицензии.
Приказом председателя Агентства от 11 февраля 2021 года №51 назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления Банка. Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии Банка. В состав временной администрации вошли представители финрегулятора и КФГД.
Временная администрация назначена для обеспечения сохранности имущества банка, выявления активов, проведения инвентаризации активов, обязательств и документов организации. В период своей деятельности временная администрация оценит возможности проведения одновременной передачи активов и обязательств другому банку.
В силу законодательных требований расходные операции по банковским счетам клиентов (в том числе по кассовым и переводным операциям по текущим и депозитным счетам) и самого банка запрещены, за исключением расходных операций на содержание банка, зачисления денег, поступающих в банк, а также случаев, предусмотренных законодательством РК. Временная администрация, помимо прочего, будет контролировать возврат денег заемщиками по ранее выданным кредитам. При исполнении заемщиком обеспеченного залогом обязательства временная администрация по письменному заявлению будет рассматривать вопросы возврата залогодателю имущества (за исключением денег), выступавшего в качестве обеспечения по кредиту.
В соответствии с требованиями банковского законодательства Республики Казахстан запрещено изменять условия договоров, ранее заключенных с банком, за исключением внесения изменений по соглашению сторон, не ухудшающих финансовое положение банка. Несколько полезных фактов для вкладчиков
– Время выплаты гарантийных возмещений, начиная от процесса лишения лицензии до выдачи через банк-агент (действующий банк, через который осуществляется прием заявлений и выплата возмещении), составляет не более 35 рабочих дней.
– Если сумма на депозите и счетах банка были больше, чем максимальные суммы гарантий КФГД, то требования кредиторов физических лиц (клиентов банка) по банковским счетам включаются ликвидационной комиссией в реестр требований кредиторов самостоятельно в соответствии с очередностью, установленной статьей 74-2 закона о банках. Информация о включении таких требований доводится до сведения кредиторов банка в письменной форме с указанием очередности удовлетворения требования каждого кредитора.
Контакты и информацию о ликвидационной комиссии вкладчики могут найти на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, КФГД и банка, лишенного лицензии.
– Начисленное вознаграждение по депозиту теперь также входит под защиту КФГД, но в пределах максимальной суммы гарантии.