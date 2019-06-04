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Что нужно знать о беременности – пошаговый инструктаж от ОСМС
В Проектном офисе обязательного социального медицинского страхования представили полный маршрут – пошаговый инструктаж-руководство для тех, кто ожидает пополнение в семье, передает Kazpravda.kz.

Итак, главный и первый шаг, как отметили в ОСМС, – встать на учет в поликлинике.

✔️ В какой срок необходимо встать на учет по беременности?

Согласно статьи 90 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", беременные женщины обязаны встать на медицинский учет в срок от 6 до 12 недель. Но бывают и исключения, когда врачи берут под контроль будущих мамочек уже с 5-й недели. Это обычно делается в сложных случаях: при наличии в анамнезе двух или более выкидышей, серьезных хронических заболеваний, либо в силу возраста - от 35 лет и выше.

Ранняя постановка на учет необходима для диспансерного наблюдения в целях предупреждения и раннего выявления осложнений беременности, родов и послеродового периода с выделением женщин "по факторам риска". А также, для проведения пренатального скрининга.

✔️Куда можно встать на учет?

- В государственную поликлинику по факту прикрепления. Бесплатно в рамках ГОБМП;
- В частную медицинскую организацию, имеющую лицензию на ведение беременности. Платно. За счет собственных средств.

При выборе медицинского центра необходимо обратить внимание на наличие лицензии клиники и квалификацию врачей.

✔️Какие документы для этого необходимы?

- Удостоверение личности (оригинал и две копии);
- Флюрография (если у женщины не имеется документа о прохождении флюорографии, то можно предоставить флюорографию мужа);
- Анализ на микрореакцию;
- Адресная справка (оригинал и копия), либо договор аренды, если семья снимает квартиру. Если его нет, женщину все равно возьмут на учет, но факт проживания будет проверяться участковым врачом или медсестрой.

Если женщина обратилась в женскую консультацию по месту своей регистрации или регистрации мужа, ее оформляют в поликлинике на постоянной основе.

Если будущая мамочка обратилась в женскую консультацию по месту фактического проживания, то ее ставят на учет временно, на период ведения беременности.

Если женщина в период беременности поменяла место жительства, она может перейти на учет в другую женскую консультацию, находящуюся ближе к дому. Документы просто передаются из одной женской консультации в другую;

- Удостоверение личности мужа (1 копия);
- Свидетельство о браке (1 копия).

Последние два документа понадобятся позже — для быстрой выписки из роддома. Если роды прошли нормально, малыш и мать чувствуют себя хорошо, то их выписывают уже на 3–4-й день.

Родильный дом обязан разрешить выписку только после оформления документов на ребенка. Если женщина рожает ребенка без мужа, то последние два документа не нужны, так как ребенок оформляется на маму.

✔️ Какие документы выдаются беременной, вставшей на учет?

- Карта амбулаторного больного (форма 025/у);
- Обменная карта (форма 113/у), которая должна быть всегда с собой;
- Индивидуальная карта беременной (форма 111/у).

✔️ При первом посещении врача:

- Выполняется общий осмотр: врач собирает анамнез, интересуется перенесенными заболеваниями, наличием хронических болезней, операций, аллергии и течением предыдущих беременностей.

Желательно, если будущая мама подготовится к первому визиту и составит список интересующих вопросов;

- Проводится взвешивание женщины и измерение ее роста. Это необходимо для расчета росто-весового показателя и определения оптимальной прибавки веса за все девять месяцев;

- Проводится гинекологический осмотр. Врач определяет размеры матки и срок беременности, сопутствующие гинекологические заболевания и берет мазок на микрофлору влагалища;

На основании полученных данных беременная женщина вносится в ту или иную группу риска (при наличии патологий) и составляется план ведения беременности.

После заполнения карточек беременной дают направления на консультации узких специалистов и сдачу анализов, а также сообщат дату следующей явки.

✔️Какие анализы и в какие сроки сдают беременные?

При первом посещении - до 12 недель:
- Общий анализ крови и мочи;
- Анализ крови на сахар при индексе массы тела выше 25,0;
- Анализ на определение группы крови и резус-фактор;
- Бактериологический посев мочи.

При наличии клинических симптомов проводится обследование на половые инфекции:
- Мазок на онкоцитологию;
- Анализ на ВИЧ;
- Анализ на сифилис (RW);
- Анализ на гепатит (HBsAg);
- Биохимические генетические маркеры.

По результатам получают консультацию терапевта или врача общей практики. Женщины старше 35 лет, а также те, у кого было два выкидыша в анамнезе, врожденный порок развития у плода, или женщины, находящиеся в кровнородственном браке, получают консультацию генетика.

При втором посещении - с 16 до 20 недели:
- Аанализ мочи на белок;
- Биохимические генетические маркеры, если не проводились при первом визите,
- Скрининговое УЗИ, но только с 18 недели.

В третье посещение - 24-25 недели:
- Анализ мочи на белок;
- Анализ на антитела при резус-отрицательном факторе.

С 28-й недели беременным с резус-отрицательным фактором крови без титра антител вводится анти-Д иммуноглобулин человеческий. Если биологический отец ребенка имеет резус-отрицательную кровь, данное исследование и введение иммуноглобулина не проводится.

В четвертое посещение, с 30 до 32 недели:
- Анализ на на RW;
- Анализ на ВИЧ;
- Анализ мочи на белок;
- Общий анализ крови.

В пятое (36 недель), шестое (38-40 недель) и седьмое (41 неделя) посещения сдается только анализ мочи на белок.

✔️ В случае выявления патологии:

Беременная обследуется в соответствии с учетом имеющейся патологии с обязательным наблюдением у профильных специалистов. То есть, если у нее патология сердечно-сосудистой системы – она наблюдается у кардиолога, эндокринной – у эндокринолога, почечной – у нефролога.

Существуют случаи, когда беременность абсолютно противопоказана для пролонгирования, вследствие отягощающих состояний как со стороны матери, так и со стороны плода при наличии множественных врожденных пороков развития плода, не совместимых с жизнью. Здесь ставится вопрос о прерывании беременности.

"Каждый из этих шагов очень важен как для жизни самой женщины, так и для дальнейшего правильного развития плода. Поэтому своевременное обращение к квалифицированным специалистам – не прихоть медицинских организаций, а солидарная ответственность будущей мамы", - отметили в Фонде социального медицинского страхования.

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