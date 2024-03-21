Что происходит? А просто весна!

Статьи
39
Галина Вологодская

Эстетику, краски, эмоции дарит открывшаяся в Усть-Каменогорске выставка «Весенние подарки».

фото автора

Весенняя выставка хендмейда является давней традицией Восточно-Казахстанского архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника. В этом году в экспозицию вошли работы из войлока, камня, металла, чия, бисера, жгута, керамики, дерева… Как отметила сотрудник музея Гульнар Бекбердинова, коллекция наполнена красками Наурыза. Достаточно взглянуть на авторский войлок Янины Игнатьевой или Куляш Акашевой – и ты словно на джайляу: летают птицы, цветут луга, пасутся кони, белеет юрта. Не ковры, а эпос о родной земле!

Или взять работу Ирины Спириной: она создает иллюзию тающего на солнце льда, хотя реально настенным панно из смолы, хрусталя и камня не страшны ни жара, ни холод, ни дождь, ни ветер.

В этническом стиле выдержаны женские украшения, выполненные художником Байбулатом Далентаевым. Это изделия из серебра и камней. У найманов серебро называли чистым металлом, или лунным. В нем видели защиту: если у женщины появлялись болезни, а серебро темнело, значит, металл забирал недуг. Горный хрусталь считали минералом, который несет благо, бирюзу – дарящей счастье, агат – оберегом от порчи и всех природных бедствий. Особенность стиля зергеров на востоке Казахстана – сочетание крупных форм, вплоть до массивности, с простотой и изяществом.

Ни одна посетительница не может равнодушно пройти мимо комплектов из войлока, шелка, шерсти. Организаторы специально поместили дизайнерские вещи отдельно, чтобы гостьи могли остановиться и мысленно примерить их на себя. Это стопроцентно ручная работа из натуральных материалов и тканей, с использованием натуральных красителей. По словам сотрудника музея, и молодые девушки, и дамы в возрасте тут же гордо вскидывают голову, расправляют плечи. Чувствуют себя царицами.

– Наурыза не бывает без даров, – заключила Гульнар Бекбердинова. – Поэтому мы и дали выставке название «Весенние подарки». Она знакомит с умельцами, которые работают в лучших народных традициях. Раньше такие вещи высоко ценили и передавали из поколения в поколение. Они несут красоту, радость, настроение.

#Наурыз #Усть-Каменогорск #выставка #Весенние подарки

Популярное

Все
Семья и школа под общим шаныраком
Гранты, призванные стимулировать деловую активность, некоторые получатели посчитали... безвозмездной помощью нуждающимся
А разве другой поступил бы иначе?
Туркестан, встречай гостей!
Казахстанские интеллектуальные технологии внедряются в таджикское образование
Не столько согрели, сколько «нагрели»
«Резиновые» дома для иностранцев
Земли и пастбищ хватит всем
Куда смотрит школа?
Дебоширишь? Тебя накажут!
Мечты сельчанки
И топливо, и химическое сырье
Групповой этап завершен
Качество казахстанских дорог зависит не только от финансирования отрасли, но и от экспертного сопровождения проектов
Музыка, игры, танцы и смех
Как идет вам тюбетейка!
Что происходит? А просто весна!
Поднять свой шаңырақ
Основы процветания страны
Сохранить бесценное наследие
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Творил несмотря на запреты
КГА прокомментировал ситуацию в аэропорту Алматы
Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил президент
Ауызашар от имени президента провели для участников Национального курултая
Президент предложил изменить герб Казахстана
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
Бектенов встретился с премьером и президентом Узбекистана
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Экспертную платформу Taldau Talks презентовали в столице
Маулен Ашимбаев: Для реализации идей президента нам нужна солидарность и личная заинтересованность
Антикор запустил пилотные проекты по «окрашиванию денег»
Препарат против болезней сердца и почек от «АстраЗенека» будут выпускать в Казахстане
Сегодня 99% всех киберпреступлений составляют случаи интернет-мошенничества
Миссия выполнима: казахские миротворцы прибыли на Голанские высоты
Сенатор Бекназаров: Президент на курултае обозначил шаги по дальнейшему развитию общества
Вопиющим мракобесием назвал Токаев практику похищения невест
Умер бизнесмен Бахыт Ибрагим
SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Откуда берет корни название города Костанай
Доверие основывается на справедливости
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь

Читайте также

Сохранить бесценное наследие
Основы процветания страны
Поднять свой шаңырақ
Музыка, игры, танцы и смех

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]