Что происходит? А просто весна!

Весенняя выставка хендмейда является давней традицией Восточно-Казахстанского архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника. В этом году в экспозицию вошли работы из войлока, камня, металла, чия, бисера, жгута, керамики, дерева… Как отметила сотрудник музея Гульнар Бекбердинова, коллекция наполнена красками Наурыза. Достаточно взглянуть на авторский войлок Янины Игнатьевой или Куляш Акашевой – и ты словно на джайляу: летают птицы, цветут луга, пасутся кони, белеет юрта. Не ковры, а эпос о родной земле!

Или взять работу Ирины Спириной: она создает иллюзию тающего на солнце льда, хотя реально настенным панно из смолы, хрусталя и камня не страшны ни жара, ни холод, ни дождь, ни ветер.

В этническом стиле выдержаны женские украшения, выполненные художником Байбулатом Далентаевым. Это изделия из серебра и камней. У найманов серебро называли чистым металлом, или лунным. В нем видели защиту: если у женщины появлялись болезни, а серебро темнело, значит, металл забирал недуг. Горный хрусталь считали минералом, который несет благо, бирюзу – дарящей счастье, агат – оберегом от порчи и всех природных бедствий. Особенность стиля зергеров на востоке Казахстана – сочетание крупных форм, вплоть до массивности, с простотой и изяществом.

Ни одна посетительница не может равнодушно пройти мимо комплектов из войлока, шелка, шерсти. Организаторы специально поместили дизайнерские вещи отдельно, чтобы гостьи могли остановиться и мысленно примерить их на себя. Это стопроцентно ручная работа из натуральных материалов и тканей, с использованием натуральных красителей. По словам сотрудника музея, и молодые девушки, и дамы в возрасте тут же гордо вскидывают голову, расправляют плечи. Чувствуют себя царицами.

– Наурыза не бывает без даров, – заключила Гульнар Бекбердинова. – Поэтому мы и дали выставке название «Весенние подарки». Она знакомит с умельцами, которые работают в лучших народных традициях. Раньше такие вещи высоко ценили и передавали из поколения в поколение. Они несут красоту, радость, настроение.