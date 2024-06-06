Список книг для чтения на каникулах рекомендовало Минпросвещения детям

Фото: пресс-служба МП РК

Так, учащимся начальных классов предлагаются для чтения сказки, легенды, сказания о батырах небольшого объема.

Подросткам рекомендуются книги с учетом уровня их познаний и образования - для развития мыслительных и творческих способностей, расширения словарного запаса, формирования нравственных качеств.

Для учащихся старших классов предлагается художественная литература, способствующая обогащению их духовного мира, совершенствованию эстетического вкуса, становлению личности.