Экономика
Что такое "оборотная схема" и как она помогает сдерживать цены на продукты в Казахстане
Рустем Алиев

Средства, выделенные в рамках «оборотной схемы», позволяют торговым сетям законтрактовать продукты питания у аграриев по фиксированной цене и продавать их по ценам ниже рыночных.

Предоставление льготного финансирования субъектам предпринимательства в рамках «оборотной схемы» является одной из действенных рыночных мер по сдерживанию цен. Анализ показывает, что в период межсезонья цены на социально значимые продовольственные товары в торговых сетях, взявших обязательства в рамках «оборотной схемы», ниже, чем в магазинах «у дома» и на рынках, сообщила пресс-служба Министерства торговли и интеграции.

«Оборотная схема» – льготное кредитование предприятий торговли и производителей в обмен на обязательство отпускать товары по фиксированным ценам. Кредитные деньги помогают торговцам заранее закупать продукцию в период низких цен и заключать форвардные договоры с производителями. Средства выделяются из бюджетов местных исполнительных органов и предоставляются субъектам предпринимательства в виде займов через социально-предпринимательские корпорации. Причем средства выделяются как субъектам торговли, так и производителям социально значимых продовольственных товаров.

На сегодня в рамках «оборотной схемы» в республике заключены договоры с 260 субъектами торговли (торговыми сетями, магазинами) и товаропроизводителями (крестьянскими хозяйствами, пекарнями и другими). Общая сумма заключенных контрактов составляет 43 млрд тенге.

В феврале текущего года сотрудниками Комитета торговли в одной из крупных торговых сетей республики проведен мониторинг цен на картофель. Установлено, что в продаже здесь имеется два вида картофеля: по «оборотной схеме» с фиксированной ценой 112 тенге и коммерческая партия по 260 тенге за килограмм. Объемы реализации картофеля в сети составили 96 тонн по «оборотной схеме» и 32 тонны – по коммерческой цене.

Таким образом, очевидна востребованность продукции, отпус­каемой на условиях «оборотной схемы», отмечают в ведомстве.

Учитывая, что выданные 43 млрд тенге позволяют обеспечить лишь 1,3% от потребности в СЗПТ всего населения страны (2,2% городского населения) и этого недостаточно для эффективного сдерживания цен на СЗПТ в текущих условиях, регионам поставлен целевой индикатив доведения суммы финансирования «оборотной схемы» до 100 млрд тенге до конца апреля.

Увеличение суммы позволит законтрактовать больше овощей и других продуктов по фиксированной цене. Таким образом, торговцы смогут законтрактовать объемы у производителей и обеспечить гарантированные поставки того же лука или капус­ты по низким ценам в течение нескольких месяцев после сбора урожая.

Аграрии же получат деньги перед началом сельскохозяйственных работ под будущий урожай и снизят зависимость от банковских кредитов.

Предполагается, что нынешняя схема льготного финансирования через «оборотную схему» в дальнейшем будет трансформироваться в контрактное фермерство и стимулировать развитие недорогой отечественной продукции.

Однако, как информирует пресс-служба МТИ, на встрече в ведомстве заместитель председателя правления Союза торговых сетей Казахстана Эльбеги Абдиев сообщил о снижении заинтересованности торговых предприятий в использовании инструмента «оборотной схемы». «При заключении договора на «оборотную схему» мы фиксируем цены розничной продажи товара. Но при этом видим, что цены производителей постоянно растут. И растет риск, что мы, чтобы соблюсти условия контрактов, вынуждены будем продавать товары по ценам ниже закупочных», – сказал тогда Эльбеги Абдиев.

Министерство напоминает: требования к предпринимателям для участия в механизме «оборотной схемы» предельно прозрачны и являются доступными. Они сформулированы в типовых правилах реализации механизмов стабилизации цен на СЗПТ, утвержденных приказом министра сельского хозяйства в 2019 году.

Для получения льготных займов субъектам предпринимательства необходимо соответствовать критериям, определяемым законодательством, и предоставить обеспечение в виде залога и⁄или банковской гарантии, договора страхования, гарантии поручительства, корпоративной гарантии.

«Субъект торговли, заинтересованный в стабилизации цен и льготном кредитовании по «оборотной схеме», может обратиться в местный акимат и социально-предпринимательскую корпорацию. Отбор участников осуществляется в регионах на основании рекомендаций региональной комиссии по стабилизации цен», – разъяснили в МТИ РК.

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