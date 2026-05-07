Что такое «сила паспорта» и как ее измеряют

Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

В современном мире паспорт перестал быть просто документом, подтверждающим личность. Он стал в том числе отражением того, насколько страна встроена в систему международных отношений, а также показателем глобального доверия к государству.

коллаж Натальи Ляликовой при помощи ChatGPT

Понятие «сила паспорта» описывает уровень свободы передвижения, которое она дает своему владельцу. В основе оценки лежит простая логика: сколько стран можно посетить без визы, с визой по прибытии или через упрощенные визовые процедуры. Но за этой простотой скрывается сложная система дипломатических, экономических и политических отношений.

Наиболее известный рейтинг формирует Henley & Partners. Он опирается на данные Меж­дународной ассоциации воздушного транспорта и ежегодно обновляет глобальную карту мобильности. Альтернативный подход использует Arton Capital – он делает акцент на более широкую интерпретацию визовых режимов и их практическую доступность.

Важно помнить, что сила пас­порта – показатель не статичный, он может меняться как в плюс, так и в минус. При этом влиять на ситуацию может не только политика конкретно взятого государства, но и геополитические кризисы, санкции, войны или пандемии.

На сегодняшний день самыми сильными паспортами могут похвастаться граждане Японии, Сингапура, Южной Кореи, ОАЭ, стран Европейского союза: их документы открывают возможность посещать более чем 180 государств мира без необходимости оформления визы заранее. И это не случайное преимущество, а результат долгого исторического процесса.

Сила паспорта формируется на основании нескольких факторов. Первый и один из самых ключевых – доверие. Страны с сильной экономикой воспринимаются как источники «низкого миграционного риска». Это означает, что их граждане реже рассматриваются как потенциальные нелегальные мигранты. В результате принимающие государства легче идут на открытие границ.

Второй фактор – институциональная стабильность. Сильные паспорта обычно принадлежат странам с прозрачной судебной системой, высоким уровнем гос­управления и низким уровнем коррупции. Это создает ощущение предсказуемости поведения граждан за рубежом.

Третий фактор – дипломатическая сеть. Безвизовые соглашения не возникают автоматически. Это результат долгих переговоров, где учитываются взаимные интересы: торговля, инвестиции, туризм, безопас­ность. Чем шире и эффективнее внешнеполитическая активность страны, тем больше у нее таких соглашений.

В нижней части рейтинга «сильных паспортов» находятся государства с конфликтами, нестабильной экономикой, слабыми международными связями, внут­ренними проблемами. Их граж­дане сталкиваются с визовыми барьерами максимально часто.

Это создает глобальный разрыв, который можно назвать «мобильным неравенством». И влияет оно не только на туризм, но и на доступ к образованию, международной карьере, деловым контактам и инвестиционным возможностям. При этом, как уже отмечалось, система не является окончательно застывшей. Некоторые страны постепенно поднимаются в рейтингах, расширяя дипломатические связи и улучшая экономические показатели. По этому пути идет и Казахстан.

«Мы – мирная страна. Бирюзовый паспорт Казахстана хорошо знают и уважают в мире, а наших граждан везде встречают с теплом и радушием», – отметил в одном из выступлений Президент Касым-Жомарт Токаев, и его слова подтверждаются реальным положением дел.

Благодаря активной дипломатической работе, участии в международных организациях, взвешеннной и миролюбивой внешней политике укрепляется международный авторитет и доверие к Казахстану, что напрямую влияет на силу паспорта.

Например, в рейтинге Henley & Partners 10 лет назад наша страна была на 71-й строчке, а в 2026-м – уже на 57-й, значительно улучшив позиции. Сегодня казахстанцы могут без визы или по упрощенным процедурам посещать десятки стран. Наиболее доступными остаются государства СНГ, с которыми сохраняется историчес­ки упрощенный режим пересечения границ. Также открыты направления во многие страны Азии (в том числе это Китай, Республика Корея), Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Ведутся переговоры об упрощении визового режима для казахстанцев для посещения стран Шенгенского соглашения (это большинство государств ЕС).

Казахстан активно работает над расширением мобильности своих граждан. Государство заключает новые соглашения о безвизовом режиме, упрощает условия въезда для иностранных туристов и развивает транс­портную инфраструктуру. Это часть стратегии по повышению открытости.

