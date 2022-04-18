«Мы хотим обратить внимание Правительства на проблемы Балхаш-Алакольского бассейна. Как следует из названия, самые крупные водоемы бассейна – озера Балхаш и Алаколь – не только туристические жемчужины страны, но и важнейший элемент жизни в регионах.

Однако в бассейне накопилось множество проблем. Первая – управление водными его ресурсами. ООН оценивает Балхаш как находящееся под угрозой высыхания и как озеро, которое может повторить судьбу Арала.

Изучение состояния бассейна депутатская группа Народной партии Казахстана проводила специально с выездом на место. Половина притока воды в бассейн (41%) приходится на поступление с территории КНР. Основная стокобразующая часть (около 70% площади водосбора бассейна) расположена на территории КНР. Это вопрос переговоров и внешней политики.

Но есть и внутренний аспект. Тут следует начать с того, что главная артерия бассейна озера Балхаш – это река Или, и здесь имеется ряд рукотворно созданных проблем. Река Или зарегулирована Капшагайским водохранилищем, которое предназначено для обеспечения водоснабжением города Капшагая, Шенгельдинского массива орошения, Акдалинского массива орошения, гидроэнергетики и рыбного хозяйства. Причина деградации экосистем Балхаша и реки Или – объем забора воды в Капшагайское водохранилище, которое осуществляет сбросы только в интересах режима работы ГЭС.

Следующая проблема – использование воды в сельском хозяйстве. На оросительных каналах теряется 40% воды, и при этом не развиваются водосберегающие технологии. Экологическая угроза высыхания озера вследствие нерационального водопользования усугубляется загрязнением водоема промышленными отходами горно-металлургического комбината.

Более того, согласно изменениям, внесенным в Водный кодекс РК, все энергетические предприя­тия освобождены от внедрения оборотного водоснабжения. Наличие оборотного водоснабжения уменьшает забор свежей воды из водных источников. Освобождение предприятий от его внедрения означает, что они будут брать больше воды, пригодной для питья и сельского хозяйства, на промышленные нужды, для которых достаточно технической воды. Новый Экологический кодекс также дает длительную отсрочку предприятиям на внедрение НТД – не учитывает уже достигнутые пределы загрязнения.

Исходя из вышесказанного, предлагаем пересмотреть национальную водную политику. Пора принять уже многократно озвученную рекомендацию по разработке полноценной отдельной государственной программы по управлению водными ресурсами».

Из депутатского запроса мажлисмена Айжан Скаковой