Чтобы было действительно «Сделано в Казахстане»

Политика
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Лаура Тусупбекова

Сенат одобрил Закон «О государственных закупках», цель которого – прозрачность в данной сфере

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Закон «О государственных закупках» и сопутствующие ему поправки, в частности, усиливают ответственность пос­тавщиков, участвующих в госзакупках. Так, подрядчики смогут передавать на субподряд не более 30% работ, а государственные органы смогут приобретать из одного источника лишь небольшие объемы товаров, пояснил сенатор Алибек Наутиев.

– Законом предусмотрено сок­ращение объема передаваемых поставщиком выполняемых работ и услуг субподрядчикам с 50 до 30% в целях надлежащего исполнения обязательств. При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполняемых работ либо услуг, – сообщил сенатор Алибек Наутиев на пленарном заседании палаты.

Для оперативного осуществления мелких закупок предусмот­рена возможность приобретения из одного источника товаров до 100 МРП, работ и услуг до 500 МРП, для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов товаров, работ и услуг – до 4 000 МРП.

В целом новый закон оптимизирует процедуры закупок и сокращает сроки их рассмотрения, а также усиливает меры по ограничению участия в закупках аффилированных компаний и лиц, связанных с юридическими лицами, которые находятся­ в реестре недобросовестных участников госзакупок.

Кроме того, предусматривается возможность заключать договор строительства «под ключ». Но при этом устанавливается ответственность одного поставщика на всех этапах реализации проекта: проектировании, строительстве и вводе объекта в эксплуатацию.

Поправки исключают излишнюю законодательную регламентацию норм. Они закрепляют понятие «реновация», которое предусматривает комплекс мер по обновлению строительных объектов, в том числе ветхих и аварийных. По новым нормам программа реновации будет утверждаться представительным органом.

Также предлагаются нормы, согласно которым собственники нежилых помещений получат право денежной компенсации либо равнозначного помещения в строящихся объектах. Снос жилья будет допускаться только при согласии всех собственников, а принудительно отчуждать земельные участки для государственных нужд будет невозможно на участках, где расположены многоквартирные жилые дома, подлежащие реновации.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что 80% коррупцион­ных преступлений связаны с госзакупками. Чтобы уменьшать такого рода нарушения, нужна система мониторинга, которая работала бы не постфактум, а превентивно.

– Очень важно, чтобы система мониторинга способствовала поддержке отечественных производителей, доли казахстанского содержания в государственных закупках. Глава государства поставил задачу до 60% довести долю нашей внутристрановой ценности в госзакупках. Сейчас вы говорите, что 50% обеспечивается. Но в то же время мы встречаемся с предпринимателями, и они поднимают вопрос, что некоторые из поставщиков, якобы поставляя казахстанскую продукцию, манипулируют, дос­тавляя продукцию из других стран и ставя логотип «Сделано в Казах­стане». Тем самым они участвуют в тендерах и имеют­ возможность выигрывать за счет демпинга, низкой цены. Надеемся,­ что данный закон, если его поддержат депутаты и он будет подписан Главой государства, будет способствовать созданию такой (мониторинговой. – Прим. авт.) системы, госорганы выстроят соответствующую работу по поддержке реальных казахстанских производителей, которые производят собственную продукцию, обеспечивают рабочими местами, платят налоги, – подчеркнул председатель палаты.

Комментируя законодательные поправки, спикер Сената напомнил, что в своем Послании Глава государства поручил внедрить качественно новую систему государственных закупок и остановился на ключевых нормах закона.

– Во исполнение поручений Президента в одобренных законах предусмотрены новые правовые механизмы для формирования справедливой, прозрачной и гибкой системы государственных закупок. В частности, пересмотрены процедуры государственных закупок, будут приниматься сис­темные меры, направленные на дальнейшую оптимизацию процессов и их цифровизацию, минимизацию коррупционных рисков в госзакупках, а также усиление общественного контроля. Учтены меры поддержки отечественных товаропроизводителей и нормы, призванные обеспечить качество закупаемых товаров и услуг, а также нацеленные на повышение ответственности бизнеса за их своевременное исполнение. На­деемся, что справедливое и транс­парентное законодательство о государственных закупках окажет положительное влияние на обеспечение благоприятных условий для экономического роста в стране, – сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе заседания сенаторы также ратифицировали ряд международных соглашений, ключевая задача которых – упрощение процедур международных грузовых перевозок и обеспечение благоприятных условий для дальнейшего укрепления транзитно-транспортного потенциала и международных торгово-экономических отношений. Это законы «О ратификации Соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств – членов Организации тюркских государств», «О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством КНР о международных автомобильных перевозках», «О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством КНР по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута» и «О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством КНР по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа».

На развитие сотрудничества между двумя государствами в культурно-гуманитарной сфере направлены нормы следующего Закона – «О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством КНР о взаим­ном учреждении культурных центров», который также был одобрен сенаторами в ходе рассмотрения.

Рассмотрели сенаторы во втором чтении и одобрили Закон «О науке и технологической политике», а также сопутствующие ему законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и технологичес­кой политики, платформенной занятости и государственного контроля» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Рес­публики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

Законодательные поправки, как отметил председатель палаты, предусматривают совершенствование национальной научной системы, а также повышение эффективности координации научно-технической и инновационной деятельности.

– Законом определены субъекты научной деятельности и их права. Предусмотрены механизмы стимулирования молодых ученых, финансирования научной деятельности и внесены поправки для коммерциализации научно-технических достижений. В этой связи предусмотрено предоставление предпринимателям налоговых и инвестиционных льгот. В целом на­деемся, что рассмотренные законы будут способствовать модернизации научной системы страны, – отметил председатель палаты.

Заключительный вопрос заседания Сената касался избрания депутатов Сената в состав Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития, созданной по поручению Главы государства. В соответствии с регламентом Парламента обеим палатам до совместного заседания поручено определить кандидатуры, рекомендуемые в состав комиссии. Решение депутатов – включить в состав Парламентской комиссии от Сената Ольгу Булавкину и Евгения Больгерта.

В ходе заседания сенаторы озвучили и свои депутатские запросы. Так, Нурторе Жусип обратил внимание на низкие зарплаты библиотекарей, проблемы с пополнением фонда библиотек и отсутствие ремонта во многих из них. Предложения сенатора – разработать и принять отдельный закон «О библиотечном деле» и принять оперативные меры по повышению статуса библиотекарей. Внимание Правительства на проблемы фермеров Шымкента, которые из-за новых правил субсидирования могут лишиться господдержки, обратил сенатор Алишер Сатвалдиев. В этой связи, как было отмечено депутатом, необходимо внести изменения во вступившие недавно в силу правила. Сенатор Айнур Аргынбекова указала на проблемы столичного Центра крови, здания которого требуют срочного ремонта. А Бекболат Орынбеков подверг критике темпы строительства газопровода в Жамбылской области, в связи с чем озвучил ряд мер, необходимых для решения ситуации.

О необходимости совершенствования системы субсидирования сельского хозяйства высказался депутат Закиржан Кузиев. Предложение депутата – объединить услуги льготного кредитования и субсидирования субъектов АПК на одной цифровой платформе. Сенатор Амангельды Толамисов предложил повысить зарплату сот­рудникам социальных центров, которая на сегодняшний день не соответствует уровню ответственности и физической нагрузки, а также присвоить соцработникам специальный статус.

#Сенат #закон #О государственных закупках

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