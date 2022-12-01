Чтобы не было поздно

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Зарина Москау

Просто и доступно о главном и актуальном рассказывает в своих картинах известная художница Ансаган Мустафа.

Не случайно выставка ее работ, которая проходит в Национальной академичес­кой библиотеке, называется «Сөйле, сурет». Ее картины тонко и точно показывают проблемы, которые волнуют людей во всем мире: зависимость от смартфонов и соцсетей и, как следствие, отсутствие живого диалога и понимания между родителями и детьми; безответственность взрослых, стремление к показному благополучию и мнимому успеху, в то время как истинные и вечные ценности остаются без внимания...

В творческой копилке Ансаган Мустафы есть работы, которые широко известны не только у нас в стране. Так, ее картина «Мама меня убьет» обошла десятки стран, взволновав миллионы сердец и даже изменив чьи-то судьбы.

«Я была в положении, но беременность была нежелательной, я не знала, как сказать об этом родителям и что делать дальше. Думала об аборте. В соцсетях увидела эту картину. И будто все перевернулось у меня в сознании. Проплакав всю ночь, я приняла решение, родители меня поняли. Сейчас моему сыну уже семь лет», – так пишет одна из поклонниц творчества Ансаган в соцсетях.

Примечательно, что работы художницы нередко используют в качестве иллюстраций на билбордах в регионах.

На выставке в библиотеке представлено более 40 произведений Ансаган.

– Ее картины я видела раньше только в соцсетях, в Интернете. Теперь пришла, чтобы посмотреть вживую, и не пожалела. Наполненные глубоким смыслом, они заставляют задуматься, переосмыслить, понять главные вещи, – делится впечатлениями жительница Астаны Индира Абикенова.

Картины Ансаган Мустафы «говорящие». Они – реальная летопись современности, пронзительно и остро обращают внимание людей на самые болевые точки.

Так, одна из работ посвящена врачам, трудившимся в период пандемии. Когда весь мир застыл в ожидании чуда – вакцины, на передовой сражались за жизнь док­тора, и без преувеличения можно сказать, что именно их самоотверженность стала спасением для миллионов.

Картины казахстанской художницы увидели уже в десятках стран: на международных выставках в Перу, Франции, Коста-Рике, Южной Корее... И каждый раз они обязательно занимают призовые места. Но и это не самое главное. Гораздо важнее, что своими картинами Ансаган Мустафа будоражит сознание, тормошит всех нас, показывая то, что мы должны увидеть сегодня, чтобы завтра не было поздно.

Привлекает внимание и серия работ, высмеивающих иждивенчество, лень и потребительское мышление. Лежа на диване, мужчина ждет работу, он, вальяжно развалившись, желает получить теплое местечко вместо того, чтобы встать и начать трудиться. К сожалению, такие персонажи есть везде.

Герои картин – образы собирательные, поэтому они очень реальны и узнаваемы. Мы видим их каждый день: например, запутавшуюся в сетях Интернета молодежь, и не только молодежь, растерянную девушку, недолюб­ленного ребенка, который мечтает стать смартфоном, чтобы мама всегда смотрела на него, человека, потерявшего себя в круговороте жизни…

Ансаган Мустафа рисует жизнь такой, какая она есть, без прикрас, потому ее картины понятны и близки многим, каждый видит в них себя, узнает близких, родных, знакомых.

Выставка продлится до середины декабря.

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