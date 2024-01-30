Чтобы старость была в радость

Центр трудовых ресурсов и активного долголетия действует третью неделю. На двух этажах здания общей площадью 600 кв. м пенсионеры занимаются на тренажерах, играют в настольный теннис, шашки, шахматы и другие игры, шьют и рукодельничают, обучаются языкам и финансовой грамотности и просто проводят время в приятном общении. Кроме того, в центре есть залы танцев, йоги и музыки, кабинеты массажа и ЛФК, место для чаепития и уютного отдыха. Посещать его могут все желающие пенсионного возраста.

– Мы очень довольны, что здесь бесплатно можно заниматься любым понравившимся делом, – говорит 70-летняя жительница Талдыкоргана Светлана Цыплакова. – Я с большим удовольствием изучаю казахский язык и уже делаю успехи благодаря нашему замечательному преподавателю, а еще посещаю йогу и фитнес. Мне очень нравится!

Ранее услуги по организации активного досуга для старшего поколения оказывали в рамках ежегодного государственного социального заказа. Однако по ходатайству областного совета ветеранов было принято решение открыть центр при государственном учреждении. В нынешнем году на его содержание выделено 300 млн тенге.

– Центр активного долголетия создан в форме коммунального учреждения в ноябре прошлого года, – рассказывает его руководитель Асет Джексемба. – С восьмого января мы начали оказывать 12 видов услуг. В их числе – уроки казахского и английского языков, компьютерной грамотности, услуги массажа и многое другое. В будущем планируются дополнительные услуги: посещение бассейна, организация выездных мероприятий в теплое время года – к примеру, походы и поездки на озера Балхаш и Алаколь. Нами приоб­ретен 16-местный микроавтобус, для маломобильных пенсионеров планируется обеспечить развозку. Наша цель – социализация пожилых людей, их вовлечение в культурную, спортивную и творческую деятельность, укрепление их физического и ментального здоровья.