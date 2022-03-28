Свежий выпуск Чтобы ток бежал по проводам 28 марта 2022 г. 1:47 Демченко Марина корреспондент На обеспечение надежной работы Единой электроэнергетической системы Казахстана направлены мероприятия, проводимые Министерством энергетики. Как сообщил в ходе брифинга на площадке в СЦК министр энергетики РК Болат Акчулаков, по поручению Касым-Жомарта Токаева разработан Энергетический баланс республики до 2035 года, в рамках которого выполнено моделирование развития энергетического комплекса, сделан расчет прогнозных значений производства и потребления электроэнергии, а также необходимых объемов и структуры ввода новых генерирующих мощностей. По словам министра, согласно прогнозу, к 2035 году потребление электроэнергии составит около 153 млрд кВт.ч. При этом выработка действующих сегодня энергоисточников снизится и составит меньше 89 млрд кВт.ч. Для покрытия электрических нагрузок к 2035 году, учитывая, что действующие энергоисточники не смогут покрыть прогнозные потребности населения и экономики в электроэнергии, потребуется обеспечить массовый ввод новых генерирующих мощностей. Основными будут источники низкоуглеродной генерации, в том числе ВИЭ. Как отметил Болат Акчулаков, на сектор генерации влияют также принятые страной обязательства по сокращению выбросов парниковых газов (к 2030 году снижение выбросов на 15% к уровню 1990 года), достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Несколько факторов, включая необходимость ввода базовой генерации для стабильной работы энергосистемы страны, низкий показатель коэффициента использования установленной мощности и нестабильность генерации ВИЭ, также подталкивают Казахстан к необходимости развития безопасной и стабильной атомной энергетики. Таким образом, по оценкам специалистов, структура новых энергетических мощностей, необходимых к 2035 году, может выглядеть следующим образом: свыше 5 ГВт газовой генерации, свыше 2 ГВт гидроэлектростанций; 1,5 ГВт угольной генерации; 6,5 ГВт возобновляемых источников энергии и 2,4 ГВт атомной генерации. Это позволит покрыть дефицит как базовой, так и регулировочной мощности, обеспечив независимость энергосистемы от сопредельных государств. Глава ведомства напомнил, что энергосистема республики сталкивалась с дефицитом электроэнергии и в прошлые, например, в 2007–2012 годы. – В качестве ответной меры тогда была принята программа «Тариф в обмен на инвестиции» с внедрением предельных тарифов на электрическую энергию. В результате был устранен возникший дефицит и создан среднесрочный резерв мощности благодаря вводу 1,2 ГВт новых мощностей и восстановлению 1,7 ГВт мощностей, – пояснил министр. По его словам, и теперь есть необходимость в усилении действующих механизмов поддержки сектора генерации. – Для проведения качественных ремонтных работ и поддержания энергетической инфраструктуры требуется повышение предельного тарифа на мощность в рамках рынка мощности. Для полноценной реализации предлагаемых мер будет усовершенствована система контроля над качеством ремонтных работ путем наделения Министерства энергетики соответствующей компетенцией и введения встречных обязательств со стороны энергопроизводящих организаций, – отметил Болат Акчулаков. В целях покрытия среднесрочной потребности в электроэнергии уже осуществляется несколько проектов по вводу источников генерации. В частности, в рамках рынка мощности заключен ряд инвестиционных соглашений, что позволит существующим станциям провести модернизацию и реконструкцию своих мощностей. Реализуются проекты, которые дадут возможность с 2022 по 2025 год ввести 1 733 МВт при общем объеме инвестиций свыше 491 млрд тенге. Ведется строительство блока № 3 Экибастузской ГРЭС-2, а также модернизация энергоисточников Алматинского энергокомплекса. В 2022 году планируется проведение аукционных торгов по проектам маневренных мощностей на суммарную мощность свыше 1 200 МВт. Продолжается модернизация Национальной электрической сети, в том числе усиление энергосистемы Западной и Южной зон, присоединение Западной зоны в Единую электроэнергетическую систему. В то же время министр не исключает, что из-за сложившейся политической и экономической ситуации в мире имеется риск срыва ремонтных кампаний и исполнения инвестиционных соглашений. Причинами могут послужить несоблюдение сроков или срывы поставок товарно-материальных ресурсов, удорожание запасных частей, деталей и комплектующих энергетического оборудования по ранее заключенным договорам в связи с текущим колебанием курса национальной валюты и нарушением международных логистических связей. Болат Акчулаков сообщил, что министерство также продолжает выявлять цифровых майнеров. Для регулирования их дальнейшей законной работы на территории страны предлагается ввести лицензирование цифрового майнинга, определить квоты на потребление электроэнергии, ввести мораторий на подключение мощностей для новых майнеров и даже перевести цифровой майнинг на электроэнергию от ВИЭ или ее импорт. Это все делается для того, чтобы сегодня привести в соответствие баланс на рынке производства и потребления электроэнергии во избежание необоснованного дефицита.