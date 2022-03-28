На обеспечение надежной работы Единой электроэнергетической системы Казахстана направлены мероприятия, проводимые Министерством энергетики.

Как сообщил в ходе брифинга на площадке в СЦК министр энергетики РК Болат Акчулаков, по поручению Касым-Жомарта ­Токаева разработан Энергетический баланс республики до 2035 года, в рамках которого выполнено моделирование развития энергетического комплекса, сделан расчет прогнозных значений производства и потребления электроэнергии, а также необходимых объемов и структуры ввода новых генерирующих мощностей.

По словам министра, согласно прогнозу, к 2035 году потребление электроэнергии составит около 153 млрд кВт.ч. При этом выработка действующих сегодня энергоисточников снизится и составит меньше 89 млрд кВт.ч.

Для покрытия электрических нагрузок к 2035 году, учитывая, что действующие энергоисточники не смогут покрыть прог­нозные потребности населения и экономики в электроэнергии, потребуется обеспечить массовый ввод новых генерирующих мощнос­тей. Основными будут источники низкоуглеродной генерации, в том числе ВИЭ.

Как отметил Болат Акчулаков, на сектор генерации влия­ют также принятые страной обязательства по сокращению выбросов парниковых газов (к 2030 году снижение выбросов на 15% к уровню 1990 года), достижению углеродной нейтральнос­ти к 2060 году.

Несколько факторов, включая необходимость ввода базовой генерации для стабильной работы энергосистемы страны, низкий показатель коэффициента использования установленной мощности и нестабильность генерации ВИЭ, также подталкивают Казахстан к необходимости развития безо­пасной и стабильной атомной энергетики.

Таким образом, по оценкам специалистов, структура новых энергетических мощностей, необходимых к 2035 году, может выглядеть следующим образом: свыше 5 ГВт газовой генерации, свыше 2 ГВт гидроэлектростанций; 1,5 ГВт угольной генерации; 6,5 ГВт возоб­новляемых источников энергии и 2,4 ГВт атомной генерации. Это позволит покрыть дефицит как базовой, так и регулировочной мощности, обеспечив независимость энергосистемы от сопредельных государств.

Глава ведомства напомнил, что энергосистема республики сталкивалась с дефицитом электро­энергии и в прошлые, например, в 2007–2012 годы.

– В качестве ответной меры тогда была принята программа «Тариф в обмен на инвестиции» с внедрением предельных тарифов на электрическую энергию. В результате был устранен возникший дефицит и создан среднесрочный резерв мощности благодаря вводу 1,2 ГВт новых мощностей и восстановлению 1,7 ГВт мощностей, – пояснил министр.

По его словам, и теперь есть необходимость в усилении дейст­вующих механизмов поддержки сектора генерации.

– Для проведения качественных ремонтных работ и поддержания энергетической инфраструктуры требуется повышение предельного тарифа на мощность в рамках рынка мощности. Для полноценной реализации предлагаемых мер будет усовершенствована система контроля над качеством ремонтных работ путем наделения Министерства энергетики соответствующей компетенцией и введения встречных обязательств со стороны энергопроизводящих организаций, – отметил Болат Акчулаков.

В целях покрытия среднесроч­ной потребности в электроэнергии уже осуществляется несколько проектов по вводу источников генерации. В частности, в рамках рынка мощности заключен ряд инвестиционных соглашений, что позволит существующим станциям провести модернизацию и реконструкцию своих мощностей. Реализуются проекты, которые дадут возможность с 2022 по 2025 год ввести 1 733 МВт при общем объеме инвестиций свыше 491 млрд тенге.

Ведется строительство блока № 3 Экибастузской ГРЭС-2, а также модернизация энергоисточников Алматинского энергокомп­лекса. В 2022 году планируется проведение аукционных торгов по проектам маневренных мощностей на суммарную мощность свыше 1 200 МВт.

Продолжается модернизация Национальной электрической сети, в том числе усиление энергосистемы Западной и Южной зон, присоединение Западной зоны в Единую электроэнергетическую систему.

В то же время министр не исключает, что из-за сложившейся политической и экономической ситуа­ции в мире имеется риск срыва ремонтных кампаний и исполнения инвестиционных соглашений.

Причинами могут послужить несоблюдение сроков или срывы поставок товарно-материальных ресурсов, удорожание запасных частей, деталей и комплектующих энергетического оборудования по ранее заключенным договорам в связи с текущим колебанием курса национальной валюты и нарушением международных логистичес­ких связей.

Болат Акчулаков сообщил, что министерство также продолжает выявлять цифровых майнеров. Для регулирования их дальнейшей законной работы на территории страны предлагается ввес­ти лицензирование цифрового майнинга, определить квоты на потребление электроэнергии, ввес­ти мораторий на подключение мощностей для новых майнеров и даже перевести цифровой майнинг на электроэнергию от ВИЭ или ее импорт.

Это все делается для того, чтобы сегодня привести в соответствие баланс на рынке производства и потребления электроэнергии во избежание необоснованного дефицита.