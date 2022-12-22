Чтобы трагедия не повторилась

Как отметил посол Казахстана в России Ермек Кошербаев, 2022 год запомнился событиями, которые перевернули привычный уклад вещей для миллионов казах­станцев. Фактически речь шла о сохранении государственности и суверенитета республики.

По его словам, за последние месяцы вышло много статей, но по-настоящему глубокой и объемной попытки разобраться в причинах и обстоятельствах январских событий пока не было. Этот пробел попытался заполнить известный российский журналист, публицист Леонид Млечин. Работая над книгой, он выезжал в Казахстан, где лично встречался с непосредственными очевидцами, участниками событий, изучал документы, осматривал места инцидентов. Многие факты, о которых узнает читатель, ранее не были известны широкому кругу общественности.

Книга состоит из описания событий того периода, личных бесед автора с участниками и очевидцами: полицейскими, людьми, которые оказались в ловушке, пострадавшими и теми, кто проявил невероятное мужество.

– События января имеют колоссальное значение, потому что Казахстан нам сосед, партнер, союзник и друг. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы в республике все было хорошо. Эти события происходили в стране, которая всегда была самой стабильной в регио­не Центральной Азии. И вдруг происходит нечто невообразимое. Что случилось? Мне самому было безумно интересно. Второе: я был потрясен тем, с какой скоростью с человека слетает такая тонкая кожура цивилизованности. То, что мне рассказывали в Алматы, то, что люди пережили тогда, меня потрясло. Но и третье: судьба Казахстана зависела от одного человека, от Президента страны, – подчерк­нул Леонид Млечин.

Он уверен, что многие недо­оценили лидерские качества Касым-Жомарта Токаева, которые профессиональный дипломат проявил в самый важный, переломный момент. По его словам, Президент Казахстана не только справился с тем, что произошло, – вывел страну из этого тяжелейшего кризиса, но и начал новую жизнь. Дал возможность стране двигаться вперед.

Говоря о предтечах событий трагического января, Леонид Млечин отметил, что к этому, по его мнению, привели соответствующие причины.

– Формальным поводом было то, что могло быть легко урегулировано, – повышение цен на газ, которое в той области действительно имеет большое значение. Но реальная причина, судя по всему, состояла в том, что кому-то хотелось избавиться от Главы государства, не устраивала его политика, антикоррупционная активность, действия, направленные на открытость страны, на то, чтобы страна двигалась вперед, и тут представился удачный повод, – говорил он.

Из событий Кантара, по мнению писателя, должны быть сделаны выводы. Цель у этого переосмысления простая – сделать все, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась.