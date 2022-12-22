Чтобы трагедия не повторилась

Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
В Астане завершился первый Центрально-Азиатский медиафорум
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Когда деревья станут большими
Новый импульс стратегическому партнерству
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АО «KEGOC»: надежность в приоритете
Поправки по возмещению причиненного пациенту ущерба одобрил в первом чтении на пленарном заседании Мажилис.
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«Сарыарка» продолжает лидировать
Нашумевшая история
Верность профессии
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Заболеваемость Covid-19 выросла в Казахстане: врачи рекомендуют носить защитные маски
Казахстанцы накопили перед банками и микрокредитными организациями задолженности на сумму 14,3 трлн тенге. Должникам государство решило помочь, разработав поправки о банкротстве физических лиц. Однако при таком количестве должников, недоумевают мажилисмены, некоторые нацкомпании строят шикарные гольф-клубы за государственные деньги, а потом выставляют их на приватизацию
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Казахстанцы сделали сенсацию на международном турнире по робототехнике
Авария на ТЭЦ Семея: около 23 тонн угля подали вручную в бункеры военнослужащие и спасатели
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