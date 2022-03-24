В Атырауской области установлена предельная цена на 11 видов социально значимых продуктов питания.

По сведениям областного управления сельского хозяйст­ва, предельные цены на второй квартал снижены по сравнению с предыдущим периодом. Тем не менее разница все же сущест­вует.

К примеру, булку хлеба в разных продовольственных точках области продают по ценам от 80 до 110 тенге, литр молока идет за 485 тенге и выше, картофель доходит до 280 тенге за кило, говядина стоит от 2 500 тенге.

Продавцы на коммунальном рынке «Сарайшык» объяснили рост мясных цен тем, что в текущем году была повышена арендная плата за прилавки, а также подорожанием мяса, ввозимого из Западно-Казахстанской области. Долгие годы именно этот соседний регион является главным поставщиком мясной продукции.

Что касается роста цен на курятину, то в управлении сельского хозяйства заявили, что большая ее часть импортируется из России. Куриные окорочка сегодня отпускают по цене от 900 до 1 200 тенге.

Как пояснили в управлении сельского хозяйства, для того чтобы удержать цены, организован подвоз продуктов питания из других регионов – Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областей.

Самый востребованный товар сегодня на рынке – сахар. Как сообщили в СПК «Атырау», в ближайшее время в Атырау­скую область прибудет три вагона «сладкого песка». Еще два ­вагона будут поставлены в апреле. В целом месячное потребление данного продукта в Атырауской области обычно не превышает одного вагона, однако из-за ­ажиотажа в связи со слухами о возможном дефиците его ­поставку планируется увеличить.

Стоит отметить, что с мая прошлого года в Атырауской области сахар исключен из спис­ка социально значимых продовольственных товаров. Нынче его в этот перечень планируется вернуть.

На сегодня, по данным СПК «Атырау», средняя цена на сахар составляет 333 тенге, но из-за его дефицита ценники на прилавках на данный товар доходят до 450 тенге.