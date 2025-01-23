Cолнечное гало заметили в Астане

Фото: t.me/astanovka98

Многие очевидцы поспешили рассказать о своих впечатлениях другим подписчикам.

«Это аналог радуги. Только частицы слишком маленькие и замороженные, такой эффект проявляется во время мороза», «Думала мне показалось, тоже видела. Очень красиво», – гласят восторженные комментарии в Telegram-паблике astanovka98.

Напомним, солнечное гало — оптическое явление, когда вокруг Солнца или Луны возникает свечение, чаще всего в форме окружности. Это оптическое явление проявляется в морозную погоду.