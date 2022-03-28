28 марта 2022 года состоялось очередное заседание Общественного совета в сфере информации и общественного развития. Заседание прошло в онлайн-формате посредством «ZOOM».

Открыл заседание Председатель Общественного совета Мынбай Дархан Камзабекович. В мероприятии приняли участие члены Общественного совета, руководящий состав Министерства, представители неправительственных организаций, подведомственные организации министерства и др.

В ходе заседания были обсуждены вопросы социально-экономической эффективности государственных социальных заказов и грантов, о пересмотре миссий государственных органов, для понимания гражданами работы государственного аппарата и о деятельности НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани Жаңғыру». Также были подведены итоги 3 лет работы Общественного совета.

По итогам заседания членами Общественного совета даны рекомендации по вышеуказанным вопросам.

Очередное заседание планируется провести после утверждения нового состава Общественного совета.