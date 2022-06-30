В мире
COVID снова бьет по курортам мира
По материалам ИноТВ подготовил Николай Сергеев

Ковид бьет по курортам

За две последние недели число заражений COVID-19 в Европе вырос­ло на 57%, сообщает Ouest Francе, поясняя: речь идет о 3,5 млн новых случаев заболевания. Надежды на то, что новая волна будет сдерживаться летними температурами, нет, отмечает издание. Последние эпидемические пики были зарегистрированы как раз летом.

В Португалии, несмотря на теплую погоду и тот факт, что 95% населения получили две дозы вакцины, а 76% – три дозы, 7 июня было выявлено 70 тыс. новых случаев. Правда, с тех пор число заражений уменьшилось, и в среду было их зарегистрировано 15 тыс.

Во всей Европе вспышка выглядит внушительной и даже головокружительной, пишет газета. На Мальте прирост числа заражений составил 203%, в Албании – 167%, в Нидерландах – 162%. Число заболевших выросло более чем вдвое в Швейцарии, Австрии, Великобритании и Франции.

Как отмечает издание, во Франции службы экстренной помощи переполнены. В Мадриде приток пациентов в отделения неотложной помощи увеличился вдвое.

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