Creative summer: какие развлечения подготовили для астанчан в эти выходные

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации столичного акимата, с 1 июня по 31 августа каждую субботу и воскресенье для жителей и гостей столицы проходит летний проект Creative summer. На его площадке организуют развлекательные программы для юных астанчан, выступления творческих коллективов и флешмобы, сообщает Kazpravda.kz

Для гостей организуют детские развлекательные программы, флешмобы, а также ряд стационарных развлечений, таких как присутствие уличных художников, шахматы, выступления мультижанровых артистов и аниматоров.

20 июля на городской площади в рамках проекта с 11:00 будут выступать аниматоры, с 12:00 до 15:00 организуют татарский праздник «Сабантуй», а с 15:30 состоится двухчасовая концертная программа студии «Бонус».

Кроме того, в воскресенье, 21 июля, в парке «Жеруйык» для гостей выступят аниматоры, проведут плэнер. Начало в 16:00. С 17:00 до 18:00 можно будет посмотреть представление Театра кукол.

С 18:00 до 19:00 участников будут развлекать цирком Дю Солей, а с 19:00 до 20:30 запланированы социальные танцы.