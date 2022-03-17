В Михайловке произошел инцидент с беременной карагандинкой. Стая бездомных собак в частном секторе окружила женщину и ее восьмилетнего племянника. Она закрыла собой ребенка и приняла весь удар на себя. Собаки искусали её ноги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

Женщину и ребёнка спасла местная жительница, которая, видимо, периодически подкармливает этих собак.

В редакцию ekaraganda.kz позвонил муж пострадавшей и рассказал, как все произошло.

"Вчера моя супруга, которая находится на седьмом месяце беременности, пошла на остановку встречать племянника. Мы живем в частном секторе Михайловки на улице Охотской, но проходим также по улице Нахимова. Забирала племянника с остановки "Строительной". На обратном пути на них напала стая из 10-12 собак. Племянник испугался и спрятался за женщину. Собаки их окружили, начали кидаться, лаять. Бежать было невозможно. Кто-то из стаи начал кусать супругу за ноги. Тут появилась какая-то женщина. Она ходит там с тележкой и, видимо, подкармливает собак. Она на них прикрикнула, подозвала и увела за собой", - рассказывает Ерлан Смаилов (имя и фамилия изменены по просьбе пострадавших).

Женщина вместе с племянником побежала домой. Пострадавшую срочно отвезли в травмпункт. Там ей обработали раны и сделали укол от бешенства. Впереди еще несколько повторных уколов.

Сейчас семья карагандинцев пребывает в шоке. Супруги переживают, что из-за пережитого стресса женщина может потерять малыша. Ребенок был запланирован. Семья с нетерпением ждет его появления на свет. Неизвестно, как уколы от бешенства могут повлиять на развитие крохи в утробе матери. Сильный испуг получил и племянник, которого женщина так старалась защитить от нападения и укусов бездомных собак.

"Мы очень долго ждали нашего малыша! Целых четыре года! Мы созвонились со знакомым акушером-гинекологом. Нам посоветовали сделать эти уколы. Но насколько это может быть опасно для ребенка, я не знаю", - говорит Ерлан.

Он попросил изменить его данные. Мужчина признается, что сейчас опасается травли в соцсетях со стороны людей, защищающих права бездомных животных. Его супруга и так натерпелась. Не хочет, чтобы негатив из интернета дошел до нее. Он не призывает к отстрелу собак, но настаивает на том, что нужно что-то делать. Эта стая представляет серьезную угрозу жизни и здоровью местных жителей. Кроме того, это не единственный подобный случай. По словам Ерлана, есть еще одна пострадавшая женщина. После нападения собак она вынуждена ходить на костылях.

После вступления в силу закона "Об ответственном обращении с животными", Ерлан совершенно не знает, что делать и куда обращаться с этой проблемой.

"Мы позвонили в полицию. Пришли сотрудники. Участковый сразу сказал, что это только формальность и он сделать ничего не может. Раньше они могли переадресовать запрос ветслужбе, сейчас не могут. Так как вступил в силу закон. Я не знаю, как нам теперь здесь жить. Мы каждый день ходим по этой улице! Опасность реальная, не надуманная. Я хотел обратить внимание общественности на эту проблему. Предвижу реакцию зоозащитников, которые скажут, что мы жестокие люди. Я сам иногда подкармливаю щенят, которые бегают у нас. Жалко все-таки. Живые же. Но когда происходит такое, да еще и не в первый раз, что-то надо предпринимать", - высказал возмущение карагандинец.

Руководитель управления ветеринарии Карагандинской области Каирбек Турсынбеков объяснил, что нужно делать людям, которые попали в подобную ситуацию и рассказал, как, в общем, обстоят дела с новым законом.

"В соответствии с новым законом и изменениями, внесенными в закон о ветеринарии, сейчас отлов и уничтожение, сами знаете, запрещаются. Есть понятия: отлов, содержание и умерщвление. Но если есть прямая угроза людям, то пострадавшему нужно обращаться в ветеринарную станцию (контактный телефон: 21 39 00). Бригада выезжает автоматически на место и производит отстрел. На месте должен быть тот человек, который подал запрос, и участковый полиции. Почему? Потому что собака, однажды попробовавшая кровь человека, обязательно нападет еще раз. Многие говорят, что если пса кастрировать, он перестанет быть агрессивным. Это неправда. Особенно, если собаки бродят около школ, детских садов. Прямая угроза нам не нужна!" - сказал он.

В том случае, если бродячие псы не нападают, но все-таки доставляют неудобство людям, по официальной жалобе ветеринарная станция осуществляет отлов животных. Собак содержат в вольерах. Ветеринарная станция выставляет объявление в соцсетях о пойманных собаках, если в течение 2-3 суток владельцы не откликаются, собак усыпляют.

"Содержать животных в питомнике два месяца, правил таких отработанных для реализации данного закона нет. Внесения изменений в бюджетный кодекс тоже законных еще нет. Пока подзаконных документов у нас нет, деньги из бюджета мы закладывать не имеем право. А то все однобоко думают: закон вышел, нужно их отлавливать и приюты создавать", - объяснил Каирбек Турсынбеков.

По закону в Караганде нужно создавать приюты и питомники, где собак бы содержали, лечили и стерилизовали. Но на строительство питомника на 200-300 голов еще по старым данным, необходимо 326 миллионов тенге. Таких денег у управления ветеринарии нет. Каирбек Серикович признается, что годовой бюджет на всю область составляет всего 65 миллионов.

"Мы зоозащитникам предлагали создавать частные приюты. Мы им землю бы выделили, коммуникации подвели, помогли бы. Но никто не хочет, все отказываются потому, что деньги маленькие. Из ситуации выходим так: создаем в Караганде, Жезказгане, Балхаше временные вольеры. Содержим 2-3 дня, если никто не откликается, усыпляем. Гуманным методом. Пока другого выхода нет", - добавил руководитель управления ветеринарии области.