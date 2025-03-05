Дарит праздник ремесло

Как известно, у казахов ковры были не просто предметом интерьера, а символом тепла, уюта и семейного благополучия. С древних времен мастерицы умели передавать в орнаментах знания о природе, отражать мировоззрение кочевников. На востоке страны в последние годы старинное ремесло получило второе дыхание. В регионе стало доброй традицией проводить областной фестиваль «Туған жер – алтын бесігім». Богатая коллекция казахских ковров собрана в фонде Регионального архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника.

«Фестиваль «Ғасырлық дәстүрлер» состоится 6–7 марта в Усть-Каменогорске с участием представителей всех регионов страны, – сообщили в областном управлении культуры. – Праздник станет площадкой для знакомства с традиционными ткацкими станками и инструментами. Гостей ждет замечательная выставка ковров, изделий из войлока, гобеленов и других образцов декоративно-прикладного творчества».