Давай, до свидания…

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Андрей Смолин

В течение 3 дней сотрудники полиции выявили более 150 правонарушений, совершенных иност­ранными гражданами.

– Во исполнение указа МВД РК в области организовано респуб­ликанское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант-2021». Работа проведена с привлечением всех сил и средств департамента полиции Мангис­тауской области и направлена на выявление нарушений миграционного законодательства РК, – сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе ОПМ за нарушение правил пребывания в Казахстане по статье 517 КоАП РК к административной ответственности привлечены 80 иностранцев. За нарушение приглашенными иностранцами установленных правил пребывания на территории республики по статье 518 КоАП РК к административной ответственности привлечены 70 граждан области.

24 работодателя привлечены к административной ответственнос­ти за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы и незаконное осуществление иност­ранцем трудовой деятельности по статье 519 КоАП РК.

При этом за пределы страны выдворены 20 иностранных граждан, один из них – в порядке гражданского судопроизводства. Одно уголовное дело возбуждено по статье 394 УК РК «Организация незаконной миграции». Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали трех преступников, находящихся в розыске.

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