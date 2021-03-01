Давай, до свидания… Свежий выпуск 1 марта 2021 г. 8:40 352 Андрей Смолин В течение 3 дней сотрудники полиции выявили более 150 правонарушений, совершенных иностранными гражданами.– Во исполнение указа МВД РК в области организовано республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант-2021». Работа проведена с привлечением всех сил и средств департамента полиции Мангистауской области и направлена на выявление нарушений миграционного законодательства РК, – сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе ОПМ за нарушение правил пребывания в Казахстане по статье 517 КоАП РК к административной ответственности привлечены 80 иностранцев. За нарушение приглашенными иностранцами установленных правил пребывания на территории республики по статье 518 КоАП РК к административной ответственности привлечены 70 граждан области. 24 работодателя привлечены к административной ответственности за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы и незаконное осуществление иностранцем трудовой деятельности по статье 519 КоАП РК. При этом за пределы страны выдворены 20 иностранных граждан, один из них – в порядке гражданского судопроизводства. Одно уголовное дело возбуждено по статье 394 УК РК «Организация незаконной миграции». Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали трех преступников, находящихся в розыске.