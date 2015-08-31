Давид Лемье удалил из Instagram провокационный пост с фотографией Бората
Чемпион мира в среднем весе по версии IBF канадец Давид Лемье удалил со своей страницы в Instagram пост с фотографией Бората, в котором он пытался потроллить своего будущего соперника чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim) в этом же весе казахстанца Геннадия Головкина, Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
"Народ, давайте не будем лгать, что вы знали о Казахстане, пока не появился этот парень (Борат)? Головкин пришел уже потом (просто юмор не нужно обижаться)", – написал Лемье, сопроводив запись снимком Бората.
Однако позже канадский боксер удалил этот пост. Причины такого решения, пока не известны. А выглядела эта запись так:
Ранее подобной "провокацией" отметился и футболист турецкого "Галатасарая" Лукас Подольски, которому скоро предстоит сыграть с "Астаной" в Лиге чемпионов. Но затем немецкий футболист извинился перед казахстанцами.
Напомним, поединок между Лемье и Головкиным состоится 17 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Он будет транслироваться на телеканале HBO через систему платных трансляций (PPV). В Казахстане этот поединок покажет телеканал "Казахстан".