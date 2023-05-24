Давления на людей и бизнес не будет – Жамаубаев высказался о проверке мобильных переводов

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Отслеживать казахстанцев, совершающих 100 и более переводов в месяц, государству нужно для выявления уклоняющихся от уплаты налогов.

Однако, как отметил министр, сегодня о результатах этой работы говорить рано.

«Мы налаживаем информационный обмен с банками второго уровня. Пока каких-то результатов нет. Давайте будем мониторить и не будем будоражить общество, поскольку это планомерная работа до 2025 года. Не будет никаких проверок, не будет никакого ажиотажа и давления на людей и бизнес не будет. Я вам гарантирую», – акцентировал министр.

Главу Минфина также спросили, возможны ли приписки при отслеживании мобильных переводов.

«Как может Комитет госдоходов что-то там приписывать? Это исключено. Я вам еще раз говорю, мы получаем информацию из баз данных других госорганов. Мы не можем приписками заниматься, это невозможно. Если кто-то этим занимается, я лично уволю этого человека», – заверил Жамаубаев журналистов в кулуарах Мажилиса Парламента РК.