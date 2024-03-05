«Давно об этом говорим» – Бектенов потребовал срочно запустить цифровую платформу для инвесторов

В ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов потребовал в кратчайшие сроки запустить цифровую платформу для инвесторов, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба правительства РК

По его словам, долгие процедуры получения земельных участков, подведения инфраструктуры и сложность строительных норм негативно влияют на инвестиционный климат.

- Государство выделяет большие средства на меры поддержки, при этом частный капитал задействован недостаточно. Отечественные банки и международные финансовые институты также не вовлечены должным образом. В этой связи требуется принятие действенных мер по эффективному привлечению дополнительных источников финансирования, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Он отметил, что в результате недостаточной координации между различными госорганами и институтами развития инвесторы не владеют информацией по комплексу оказываемых мер поддержки.

- Для удобства инвесторов нужно внедрить единую цифровую платформу по оказанию мер господдержки. Мы давно об этом говорим, но практическими результатами пока «похвастаться» не можем, — сказал премьер-министр.

На основании сказанного Олжас Бектенов поручил госорганам в кратчайшие сроки провести комплексный анализ эффективности мер поддержки и внести конкретные предложения по их улучшению, а также обеспечить полноценный запуск Национальной цифровой инвестиционной платформы.

- В ней должны быть консолидированы все виды преференций. Целью данной платформы должно стать ускорение административных процедур и снижение барьеров для инвесторов, — указал он.

МИД РК совместно с Kazakh Invest также поручено разработать детальный план по привлечению иностранных инвестиций с указанием перспективных стран, транснациональных корпораций, отраслей и других критериев, а холдингу «Байтерек» – усилить работу по привлечению дополнительных источников софинансирования инвестпроектов.