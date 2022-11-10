Дефицит газа на заправках Атырау прокомментировали в облакимате

Дефицит газа зафиксирован на заправках города Атырау, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«На сегодня в Атырауской области имеются 96 автогазозаправочных станции (АГЗС) от 30 поставщиков топлива. Согласно письму Министерства энергетики, в Атыраускую область для потребителей на внутренний рынок поставляется 5 744 тонны газа от Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ). Однако в связи с проведением плановых ремонтных работ на АНПЗ на данный момент поставки газа сократились на 35%, и количество поставляемого газа с завода составило 3 785,161 тонны», - сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Следует отметить, что если во время ремонта АНПЗ ежесуточно поставлял 90 тонн газа, то с 6 ноября этот показатель составляет 60 тонн. Это стало причиной дефицита газа на АГЗС. По данным ТОО «АНПЗ», к концу ноября, с 19 по 25 числа, прогнозируемая добыча газа составит 800 тонн в сутки.

«Для стабилизации ситуации с поставками газа местные исполнительные органами совместно с Министерством энергетики проводят организационные работы по поставке в регион из соседней Актюбинской области. Планируется поставить 400 тонн газа от компании Gas Processing и 700 тонн от компании «Казахойл Актобе», – уточнили в областном акимате.