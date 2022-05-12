Экономика
Дефицита дизеля во время посевной не ожидается в Казахстане
Рустем Алиев

Посеять вовремя пшеницу и овес

Дефицита дизельного топлива во время проведения посевной не будет.

В этом казахстанских фермеров заверил вице-министр энергетики Асет Магауов в ходе брифинга на площадке СЦК. Он сообщил, что, согласно нормам Закона «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», Минсельхоз ежегодно совместно с акиматами областей определяет потребность аграриев республики в нефтепродуктах и вносит в министерство предложения по объемам поставок дизтоплива для них.

На этом основании Минэнерго совместно с Минсельхозом утверждают график закрепления областей за НПЗ по поставке дизтоплива для проведения сезонных полевых работ.

Акиматы областей на своем уровне определяют операторов по поставкам дизельного топлива фермерам. Вместе с тем, подчерк­нул спикер, лица, осуществляющие розничный сбыт нефтепродуктов, ежегодно с 1 марта по 31 мая и с 1 августа по 31 октября обязаны отдавать приоритет при отпуске ГСМ производителям сельскохозяйственной продукции. С учетом действующих норм законодательства госорганы не вмешиваются в распределение дизельного топлива или в выбор операторов.

– По текущему графику видно: идет хорошая выборка – за февраль – апрель она составила 92% от заявленных плановых объемов горючего. Мы не видим никаких рисков, что какая-то его часть может быть поставлена не до конца. Все зависит от наличия финансовых средств у аграриев и своевременной работы по контрактации, – сообщил Асет Магауов.

Прогнозная цена на дизельное топливо для аграриев будет ниже розничной на 15–30%. Прирост стоимости по сравнению с 2019 годом составил 8,4%, или не больше 3% ежегодного роста.

Во исполнение поручения Главы государства для своевременного и стабильного проведения весенне-полевых работ выделено 400 тыс. тонн дизельного топ­лива. Фактически за февраль – апрель 2022 года поставлено 231 тыс. тонн. Солярка с нефтеперерабатывающих заводов для фермеров отгружается на приоритетной основе. При этом осуществляется ежесуточный контроль и мониторинг поставок.

Спикер разъяснил также, из чего складывается разница в цене на дизель для аграриев северных и южных регионов. По согласованию с крупными поставщиками определена цена в 212 тыс. тенге за тонну на условиях завода. То есть 176 тенге за литр. Добавьте сюда стоимость доставки в регионы, затраты на хранение на нефтебазах.

– Зачастую операторы привлекают финансовые ресурсы, то есть идут расходы по финансированию этой операции, в итоге цена в регионах может колебаться, – добавил Асет Магауов. – Чем ближе к заводу, тем, конечно, она меньше. Но в любом случае это гораздо дешевле тех розничных цен, которые есть на АЗС, где за литр солярки в цент­ральных и южных областях берут по 230 тенге, а по 260 тенге – в северных и приграничных регионах.

Вице-министр пояснил: по фактам несоблюдения цен на АЗС Агентство по защите и развитию конкуренции, в компетенции которого находится этот вопрос, обязательно проведет расследование и выдаст соответствующее предписание. Что же касается формирования базы данных производителей аграрной продукции и внедрения электронно-информационной системы для распределения топлива, то эта работа будет завершена к декабрю этого года.

– Данная инициатива начала обсуждаться с середины прошлого года. Сейчас с Министерством сельского хозяйства есть договоренность по поводу того, что формирование базы данных, позволяющей напрямую заключать сделки между поставщиками горючего и аграриями, будет завершена к декабрю текущего года, – проинформировал Асет Магауов.

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