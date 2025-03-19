Дело бывшего министра юстиции Марата Бекетаева направлено в суд

Антикоррупционная служба завершила расследование в отношении бывшего министра юстиции Марата Бекетаева, передает Kazpravda.kz

«Завершено досудебное расследование в отношении экс-министра юстиции Бекетаева и других лиц по факту мошенничества, хищения в особо крупном размере, незаконного участия в предпринимательской деятельности. 3 марта уголовное дело направлено в суд», - сообщил сегодня на брифинге в Астане Данияр Бигайдаров.