Антикор задержал экс-министра юстиции

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"В целях исполнения поручения главы государства по поиску и возврату незаконно выведенных активов, задержан экс-министр юстиции по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству", - проинформировали в Антикоре.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, отметили в ведомстве.

"Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в пресс-службе.

Между тем, как отмечает ряд СМИ, бывшим министром юстиции, который был задержан антикоррупционной службой, может быть Марат Бекетаев. Он был министром юстиции с сентября 2019 года и был снят с должности сразу же после январских событий 2022 года.