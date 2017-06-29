​Деловой разговор

Чтобы деловые круги двух стран активнее открывали друг друга, нужны личные контакты. Японская торговая промышленная палата совместно с посольством Республики Казахстан в Японии организовали такую встречу. Представители около 100 японских компаний пришли на семинар, чтобы получить информацию как в целом о процессах, происходящих в нашей стране, так и о различных нюансах, связанных с работой в Казахстане. Это касается инвестиционного климата, региональной специфики, возможных направлений сотрудничества, о чем в рамках своей компетенции рассказывали сотрудники группы компаний АО «НУХ «Байтерек» и АО «НК «Kazakh Invest», заместители акимов Костанайской и Атырауской областей.

На открытии мероприятия с приветственным словом выступил посол Казахстана в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев. Речь шла о ходе развития казахстанско-японского сотрудничества, приоритетах экономической модернизации Казахстана, создании условий для привлечения японских технологий и инвестиций.

Основа этой работы, если говорить о новых перспективных направлениях взаимодействия, была заложена в ходе встречи Президента Нурсултана Назарбаева с капитанами японского бизнеса в ноябре 2016 года. Тема усиления экономической кооперации двух стран стала одной из центральных в ходе переговоров лидеров двух стран в рамках визита Главы государства в Страну восходящего солнца. Напомним, что по его итогам было принято совместное заявление «О расширенном стратегическом партнерстве в век процветания Азии», подписанное Президентом РК Нурсултаном ­Назарбаевым и Премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

В ходе мероприятия японские бизнесмены высоко оценили перспективность работы в Казах­стане. Так, экс­перты Агентства по международному сотрудничеству (JICA) выразили готовность оказать всяческую поддерж­ку японским компаниям в продвижении инфраструктурных и технологических проектов в Казахстане.

В рамках семинара деловые круги обсудили возможные схемы реализации совместных инициатив. Участникам были представлены специально подготовленные презентации об инвестиционном климате страны, институциональной поддержке в лице единого переговорщика для инвесторов АО «НК «Kazakh Invest» и финансовых организаций АО «НУХ «Байтерек», а также о развитии транспортно-логис­тической инфраструктуры Казахстана.

Как сообщили по итогам семинара представители японской Торговой промышленной палаты, в ближайшее время планируется организовать специальную бизнес-миссию в Казахстан с посещением Международной выставки «ЭКСПО-2017» и проведением встреч с казахстанским бизнесом.