Делясь теплом сердец

Важнейшее достижение независимости Казахстана – построение прочного фундамента межэтнического согласия и взаимопонимания. Казахстанцы нашли уникальный ключ дружеских и толерантных отношений между людьми. Это главный секрет сегодняшней стабильности и мира в стране.

В нашем центре рады видеть всех без исключения. Участники танцевально-вокального ансамбля – представители всех национальностей. В деле укрепления общего согласия останавливаться на достигнутом мы не намерены. Сохраняя свою культуру и традиции, будем изучать и пропагандировать государственный язык, богатейшее наследие Казахстана и щедро делиться теплом своих сердец. У нас все хорошо, пусть так и будет всегда. Для меня Казахстан – это родной край, родная земля.

Зураб БОБОХИДЗЕ, председатель грузинского этнокультурного объединения «Иверия», Атырауская область