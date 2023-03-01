День благодарности отмечают казахстанцы

1 марта в Казахстане отмечают День благодарности, сообщает Kazpravda.kz .

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День благодарности был учрежден в 2016 году в память о гостеприимстве и милосердии казахского народа, принявшего на своей земле в годы депортации миллионы представителей других национальностей.

Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, сегодня стал символом единства многонациональной и многоконфессиональной страны.

В рамках празднования этой даты в регионах республики пройдут различные мероприятия. К примеру, в Астане намечаются десятки разноплановых спортивных, культурных, познавательных мероприятий.