День единства народа празднует Казахстан

День единства народа Казахстана отмечает наша страна сегодня, 1 мая, сообщает Kazpravda.kz.

18 октября 1995 года был подписан Указ Президента об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана.

Целью праздника выступают укрепление стабильности и межэтнического согласия, демонстрация достижений казахстанской модели межкультурного диалога.

День единства народа Казахстана занимает особое место в ряду праздничных дат, поскольку наша республика является многонациональной. Здесь под одним шаныраком живут представители около 130 национальностей. Для развития их культуры, языка, традиций созданы все необходимые условия. 1 Мая же служит олицетворением единства народа нашей страны, символом дружбы, мира и согласия всех тех, для кого Казахстан является Родиной.

Стоит отметить также, что в нашей республике действует уникальный институт межнационального согласия – Ассамблея народа Казахстана (АНК).

1 марта 1995 года вышел Указ Президента об образовании АНК со статусом консультативно-совещательного органа при Главе государства, а 20 октября 2008 года был подписан Закон «Об Ассамблее народа Казахстана», не имеющий аналогов в мире.

Ежегодно с 1996 года на всей территории республики к 1 Мая проходили праздничные мероприятия – концерты, шествия, ярмарки, фестивали – по сплочению всех этносов, проживающих в нашем многонациональном государстве. На протяжении двух лет в связи с пандемией коронавируса 1 Мая в Казахстане массово не отмечалось. Однако в текущем году традиция праздновать День единства народа Казахстана вновь возрождается.