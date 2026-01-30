30 января специалисты топографической службы Вооруженных сил Республики Казахстан отмечают профессиональный праздник — День военного топографа. Сегодня их деятельность охватывает весь комплекс топогеодезического, навигационного и гидрометеорологического обеспечения войск, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Военные топографы ВС РК активно внедряют автоматизированные системы и технологии трехмерного моделирования, формируя цифровое поле боя и обеспечивая войска точной и достоверной информацией о местности. Они осуществляют подготовку и издание топографических, морских и специальных карт, а также планов городов, используемых в ходе учений и повседневной деятельности войск.

Внедрение систем автоматизации в режиме реального времени позволило существенно сократить сроки передачи критически важной информации. Цифровые данные оперативно интегрируются с системами управления всех видов Вооруженных сил и родов войск, обеспечивая обнаружение целей, постановку задач и контроль состояния войск и техники.

Важным этапом развития стало применение технологий виртуальной реальности и создание трехмерных моделей объектов, что повышает точность оценки обстановки и эффективность планирования действий, в том числе в условиях городской застройки.

С 2025 года специалисты топографической службы приступили к восстановлению и развитию специальных геодезических сетей — основы для наведения высокоточного оружия и координации действий подразделений.

Профессионализм военных топографов в сочетании с современными цифровыми технологиями формирует надежную основу цифрового поля боя и способствует повышению точности, слаженности и безопасности действий войск.