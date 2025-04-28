Пособия ко Дню защитника Отечества получат ветераны боевых действий из Жетысу

День Победы
67
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Участникам локальных войн и воинам-миротворцам из этого региона назначили единовременные социальные выплаты в честь грядущего Дня защитника Отечества, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ветеранов подобных боевых действий, как сообщили в областном управлении координации занятости населения и социальных программ, в регионе более тысячи.

«Если быть точными, 675 воинам-афганцам и семьям погибших в Афганистане, участникам и инвалидам афганской войны и их семьям  выделено всего 101,2 миллиона тенге - по 150 тысяч тенге», - отметили в управлении.

Со следующего года, кстати, эта выплата будет увеличена – почти до двухсот тысяч (50 МРП).

«Также 240 военнослужащим Республики Казахстан, выполнявшим обязанности в соответствии с межгосударственными договорами и соглашениями по усилению охраны границ Содружества Независимых Государств на участке Таджикистан – Афганистан, выделено 36 миллионов тенге, по 150 тысяч на каждого. И 76 военнослужащих, участвовавших в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе, получат по 150 тысяч», - проинформировали чиновники.

Соответствующие суммы назначены 7 военнослужащим Республики Казахстан, участвовавшим в качестве миротворцев в международной миротворческой операции в Ираке.

К слову, «чернобыльцам» и «семейцам» на разовые выплаты к празднику в текущем году в области Жетысу также выделили бюджетные средства, ветеранов этого плана в регионе более трехсот, всем им назначили по 150 тысяч тенге.

Напомним, в 2025 году на оказание единовременной материальной помощи 3 ветеранам и инвалидам ВОВ и 3 215 приравненным к ним ветеранам выделено 402,7 млн тенге.

#ветераны #День Победы #миротворцы #соцпособия

Популярное

Все
Более 600 млн кубометров воды направит Кыргызстан в поливной период этого года
Токаев произвел кадровое назначение
Для лесхозов Восточного Казахстана закупят больше 100 единиц техники
Возврат активов: Более 1 млрд тенге выделили на водоснабжение в Акмолинской области
В Иране объявили День траура по жертвам взрыва в порту
Казахстан отмечает Всемирный День охраны труда
Свыше 200 тысяч мешкотар заготовлено силами военнослужащих Нацгвардии в СКО
Стартовал десятый юбилейный проект Virtuosos с участием Димаша
В Туркестанской области построят музыкальную школу за счет возвращенных активов
Пособия ко Дню защитника Отечества получат ветераны боевых действий из Жетысу
Семейство краснокнижных бурых медведей заметили в Алматинской области
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ между Алматы и областью
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Удивительная судьба Масима Якубова
Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Казахстан
Токаев и Бердымухамедов посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи
Акимат выделит деньги на дорогу к туркомплексу в Жамбылской области - прокуратура
Школьное меню: прокуратура ЗКО отменила госзакупки на сумму на 70 млн тенге
«Краткая история Шынгыз-хана» издана на русском и английском языках
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Новая гробница найдена в Египте
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Трижды обманувший смерть
Результаты исследования «Тюркский Барометр 2024» представили в Азербайджане
Дом на стенах держится
Трагикомедия «Кызыл дамбал» вышла в общереспубликанский прокат
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий её безопасности
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей

Читайте также

9 Мая: казахстанские десантники прибыли в Москву для участи…
Республиканская акция «Ерлікке тағзым» ко Дню Победы проход…
Найти информацию о ветеранах ВОВ можно на портале «Батырлар…
101-летнего ветерана войны поздравили в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]