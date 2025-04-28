Участникам локальных войн и воинам-миротворцам из этого региона назначили единовременные социальные выплаты в честь грядущего Дня защитника Отечества, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ветеранов подобных боевых действий, как сообщили в областном управлении координации занятости населения и социальных программ, в регионе более тысячи.

«Если быть точными, 675 воинам-афганцам и семьям погибших в Афганистане, участникам и инвалидам афганской войны и их семьям выделено всего 101,2 миллиона тенге - по 150 тысяч тенге», - отметили в управлении.

Со следующего года, кстати, эта выплата будет увеличена – почти до двухсот тысяч (50 МРП).

«Также 240 военнослужащим Республики Казахстан, выполнявшим обязанности в соответствии с межгосударственными договорами и соглашениями по усилению охраны границ Содружества Независимых Государств на участке Таджикистан – Афганистан, выделено 36 миллионов тенге, по 150 тысяч на каждого. И 76 военнослужащих, участвовавших в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе, получат по 150 тысяч», - проинформировали чиновники.

Соответствующие суммы назначены 7 военнослужащим Республики Казахстан, участвовавшим в качестве миротворцев в международной миротворческой операции в Ираке.

К слову, «чернобыльцам» и «семейцам» на разовые выплаты к празднику в текущем году в области Жетысу также выделили бюджетные средства, ветеранов этого плана в регионе более трехсот, всем им назначили по 150 тысяч тенге.

Напомним, в 2025 году на оказание единовременной материальной помощи 3 ветеранам и инвалидам ВОВ и 3 215 приравненным к ним ветеранам выделено 402,7 млн тенге.