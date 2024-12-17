Деньги вымогали у студентов в одном из колледжей СКО

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Надзорным органом в Ленинградском сельскохозяйственном колледже выявлен факт систематического вымогательства денег у студентов первых курсов.

По материалам прокуратуры данный факт незамедлительно зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 194 части 1 УК РК «Вымогательство».

«Приговором Акжарского районного суда от 28 ноября этого года студент третьего курса указанного колледжа признан виновным в совершении данного уголовного правонарушения с назначением наказания в виде 2 лет ограничения свободы. На сегодня приговор не вступил в законную силу», – детализировали в надзорном органе.

Там же отметили, что руководство учебного заведения было в курсе об этом факте, однако не сообщили в правоохранительные органы.

Директор и ответственные лица колледжа привлечены к установленной законом ответственности, а также пересмотрена организация работы по недопущению впредь подобных фактов.

В прокуратуре напомнили, что в случаях нарушения прав и интересов несовершеннолетних можно обратиться на телефон доверия прокуратуры области 8-7152-36-03-83, 8-771-362-08-99, а также на Телеграмм-бот SKO URPAK/ПОКОЛЕНИЕ (QR-код размещен во всех организациях образования).