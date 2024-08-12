Деньги за детские путевки присвоила работник оздоровительного комплекса в Костанайской области

А это более 18 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Костанайской области завершила дело о детских путевках, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Прокуратура Рудного в ходе проверки в деятельности КГКП «Детский воспитательно-оздоровительный комплекс» отдела образования города Рудного» установила хищение денег в особо крупном размере.

«По данному факту специальными прокурорами проведено досудебное расследование по части 4 статьи 189 УК РК, то есть присвоение или растрата вверенного чужого имущества. В ходе расследования установлено, что работник детского комплекса в период 2022-2023 годов присвоила денежные средства на сумму свыше 18 млн тенге, полученные от граждан за покупку путевок на летний сезон в детские оздоровительные центры», – сообщили в прокуратуре.

В настоящее время досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд, добавили в надзорном органе.