Он напомнил, что в своем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость усиления конкуренции и привлечения на рынок новых банков, а также продвижения финтеха и либерализации оборота цифровых активов.

«В этой связи, важно рассмотреть актуальные проблемы банковского сектора и принять системные меры их решения. Так, нужно устранить дисбаланс в структуре кредитования. По итогам 2024 года общий объем банковского кредитования составил 22,3 трлн тенге, из которых 13,8 трлн тенге или 62% приходится на потребительские кредиты, тогда как малый и средний бизнес получил лишь 4,2 трлн тенге. В мировой практике доля кредитования МСБ составляет не менее 40% от общего объема кредитования», - констатировал депутат.

Он подчеркнул, что сегодня в стране пять крупнейших банков страны контролируют 63% всех активов банковского сектора, что значительно превышает рекомендуемые международные стандарты, где концентрация не превышает 40-45%.

«Такой дисбаланс увеличивает системные риски для экономики страны и снижает конкуренцию», - считает депутат.

Кроме того, Ходжаназаров констатировал, что введенный в 2019 году приказом председателя Нацбанка запрет на начисление процентов на текущие счета позволяет банкам бесплатно привлекать огромные объемы ликвидности.

«В 2024 году средства на текущих счетах банков составили 9,2 трлн тенге, что позволило банкам за счет их размещения получить порядка 900 млрд тенге прибыли без выплаты процентов клиентам. Аналогичная ситуация сложилась с валютными депозитами: искусственное ограничение ставок привело к гарантированной прибыли банков в размере 160 млрд тенге. Эти дисбалансы требуют пересмотра, поскольку создают неравные условия для вкладчиков и бизнеса», - сказал он.

Мажилисмен напомнил, что с 2007 года государство потратило 6,6 трлн тенге на поддержку банков, при этом акционеры банков не привлекались к софинансированию антикризисных мер.

«Для сравнения, в странах Европейского союза акционеры и крупные кредиторы несут обязательную долю ответственности при санации банков. Дополнительного анализа требует блок налоговых льгот для банковского сектора. Согласно данным за 2020–2022 годы, потери бюджета от налоговых льгот для отрасли «Финансовая и страховая деятельность» составили 5,1 трлн тенге, из которых в 2022 году – 2,2 трлн тенге. В рамках обсуждения нового Налогового кодекса Правительство признало льготами только 878 млрд тенге из этой суммы. Однако 1,3 трлн тенге были исключены из категории льгот без должного обоснования. Для обеспечения легитимности реформ в стране и доверия к ним со стороны общества необходимо официальное разъяснение, почему эти суммы не были учтены как налоговые льготы», - считает депутат.

Возмущен мажилисмен и отсутствием кредитования банками сельского хозяйства.

«Доля сельского хозяйства в ВВП составляет 5,2%, однако объем кредитования агросектора банками не превышает 1,5% от общего объема займов. Основная причина — отсутствие ликвидных залогов, так как земельные участки и сельхозактивы не принимаются банками в качестве обеспечения», - сказал Ходжаназаров.

В этой связи депутат требует ввести механизмы стимулирования кредитования реального сектора и МСБ, увеличив его долю в общем кредитном портфеле до 40%, рассмотреть возможность введения ограничений на концентрацию активов крупнейших банков, ориентируясь на международные стандарты - не более 45% совокупных активов в пяти крупнейших банках.

Также Ходжаназаров считает важным пересмотреть регуляторные арбитражи для создания справедливых условий для вкладчиков и заемщиков, устранив дисбалансы в ставках по депозитам, закрепить на законодательном уровне ответственность акционеров банков за их финансовую устойчивость, минимизируя нагрузку на бюджет, а также обеспечить прозрачность налоговых льгот банковского сектора, опубликовав полный перечень льгот и их экономическое обоснование.

Кроме того, он предлагает разработать новые подходы к кредитованию сельского хозяйства, включая механизмы гарантирования и субсидирования, а также признание зерновых расписок в качестве залогового обеспечения.