По его мнению, полиция - это про безопасность государства и граждан, а не про охрану концертов и частных мероприятий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Мажилиса Олжас Куспеков считает неприемлемым привлечение сотрудников органов внутренних к обеспечению порядка на коммерческих мероприятиях. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По его словам, в последние месяцы Казахстан стал активно принимать крупные концерты и спортивные матчи, что сопровождается массовым отвлечением сотрудников МВД.

«Например, только на концерт Дженнифер Лопес в Астане было мобилизовано около 1 300 полицейских, а в Алматы - порядка 2 240 сотрудников полиции, военных и волонтеров. В итоге складывается парадоксальная ситуация: на массовых шоу и концертах задействован весь личный состав, а на улицах некому патрулировать», — отметил депутат Куспеков.

Депутат подчеркнул, что государственные ресурсы должны использоваться эффективно и по назначению, а обеспечение безопасности коммерческих мероприятий логично переложить на частный сектор.

«Сегодня в стране работает около 4 тысяч частных охранных организаций, где трудятся свыше 100 тысяч профессиональных сотрудников, готовых взять на себя эту функцию», - подчеркнул депутат.

В этой связи он предлагает постепенно передать обеспечение безопасности на коммерческих мероприятиях частным охранным структурам, использовать силы полиции исключительно для государственных и общественно-политически значимых событий.