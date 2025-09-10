По его мнению, полиция - это про безопасность государства и граждан, а не про охрану концертов и частных мероприятий
Депутат Мажилиса Олжас Куспеков считает неприемлемым привлечение сотрудников органов внутренних к обеспечению порядка на коммерческих мероприятиях. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
По его словам, в последние месяцы Казахстан стал активно принимать крупные концерты и спортивные матчи, что сопровождается массовым отвлечением сотрудников МВД.
«Например, только на концерт Дженнифер Лопес в Астане было мобилизовано около 1 300 полицейских, а в Алматы - порядка 2 240 сотрудников полиции, военных и волонтеров. В итоге складывается парадоксальная ситуация: на массовых шоу и концертах задействован весь личный состав, а на улицах некому патрулировать», — отметил депутат Куспеков.
Депутат подчеркнул, что государственные ресурсы должны использоваться эффективно и по назначению, а обеспечение безопасности коммерческих мероприятий логично переложить на частный сектор.
«Сегодня в стране работает около 4 тысяч частных охранных организаций, где трудятся свыше 100 тысяч профессиональных сотрудников, готовых взять на себя эту функцию», - подчеркнул депутат.
В этой связи он предлагает постепенно передать обеспечение безопасности на коммерческих мероприятиях частным охранным структурам, использовать силы полиции исключительно для государственных и общественно-политически значимых событий.
«Актуальность вопроса подчеркивает предстоящий матч «Кайрат» – «Реал Мадрид», который пройдет 30 сентября 2025 года в Алматы. Для охраны порядка запланировано привлечение более 2 500 полицейских и 300 военнослужащих Нацгвардии. Мы должны пересмотреть систему: полиция - это про безопасность государства и граждан, а не про охрану концертов и частных мероприятий», - резюмировал Олжас Куспеков.