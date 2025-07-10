Депутат Мажилиса от партийной фракции «Respublica» Динара Наумова находится с рабочей поездкой в городе Шымкенте. В фокусе внимания мажилисвумен – вопросы реабилитации, лицензирования и устойчивой работы организаций, поддерживающих детей с особыми потребностями.

Фото: пресс-служба Мажилиса

В Шымкенте Динара Наумова посетила благотворительный фонд «Өркен», который больше десяти лет оказывает коррекционные и реабилитационные услуги. Однако в 2025 году в силу новых требований к лицензированию такие частные центры оказались под угрозой закрытия.

Президент фонда Елена Фролова обращалась с проблемой к депутату в апреле этого года. По её словам, вопрос по лицензированию специальных социальных услуг стоит на повестке уже год, однако фонд так и не получил финансирования.

– А ведь деятельность может вестись в рамках социальных проектов, без использования термина «специальные услуги». Центр обслуживает до 50 детей, но из-за недостатка средств мы вынуждены сокращать услуги, отпускать специалистов в отпуск без содержания, взимать оплату с родителей, что для них очень сложно, – поделилась глава фонда.

Требования к материально-технической базе, медоборудованию, штату сотрудников приравнены к медучреждениям, несмотря на социально-педагогическую специфику работы с детьми. Это осложняет работу неправительственных организаций.

– Фонд «Өркен» помогает развиваться детям с инвалидностью и показывает реальные результаты. Прекращение занятий даже на неделю даёт откат в развитии ребёнка. Думаем, требования должны быть адекватными, иначе мы теряем неформальные, жизненно важные инициативы. Мы держим этот вопрос на контроле, отрабатываем с профильным министерством, ищем пути решения, – сказала Динара Наумова.

Кроме того, она посетила кризисный центр для женщин и детей, пострадавших от насилия, встретилась и обсудила с медицинским персоналом частной клиники «Asem clinic» вопросы кадрового дефицита и оборудования.