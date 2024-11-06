Мажилисмен Сарым обеспокоен предложением Минтруда приостановить пенсионные выплаты

Мажилис , Занятость
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Венера Баталова
корреспондент

По мнению парламентария, такая мера противоречит Конституции. Об этом он написал в своем депутатском запросе министру труда и социальной защиты населения Светлане Жакуповой, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Обращаясь к главе ведомстве, депутат Мажилиса Айдос Сарым отметил, что предложение Минтруда о приостановлении пенсионных выплат работающим пенсионерам вызывает серьезные опасения. По его мнению, такая мера противоречит Конституции, гарантирующей право на труд и социальное обеспечение.

Следует отметить, что выход на заслуженный отдых не является для любого нашего гражданина смертельным приговором. Каждый гражданин Казахстана имеет право честно работать и после достижения пенсионного возраста, иначе как нам решать вопросы, связанные с нехваткой профессиональных учителей, врачей и иных категорий профессионалов?

Напоминаю, что Казахстане наблюдается острый кадровый кризис во всех сферах и отраслях экономики, и данный кризис связан не столько с недостатком рабочих мест, а сколько с несоответствием квалификаций требованиям рынка труда.

Так, по данным Биржи труда enbek.kz по состоянию на 4 ноября, насчитывается 53 826 вакансий, из которых 13 356 не требуют наличие опыта работы. Другая платформа по поиску работы Head Hunter (hh.kz) содержит 47 946 вакансий.

Наблюдается и другая тенденция – отток рабочей силы из Казахстана за рубеж, преимущественно молодого возраста. Такие тенденции обусловлены не отсутствием рабочих мест, а низкой зарплатой и непривлекательностью условий труда.

Таким образом, наличие невостребованных вакансий на двух крупнейших биржах труда и отток кадров за пределы республики свидетельствуют о структурных недостатках действующей системы развития трудовых ресурсов.

Проведенный еще в 2021 году по методике ОЭСР анализ навыков рабочей силы показал трехкратную разницу в навыках между молодым и старшим поколением. Это означает риски, что новые кадры могут быть менее квалифицированными, чем действующие.

Анализ навыков выявил существенный разрыв между поколениями, что создает дополнительные риски для рынка труда. Существующие проблемы указывают на необходимость глубокой реформы системы подготовки кадров и улучшения условий труда в стране.

Кроме того, подобные инициативы сеют раздор между поколениями, противопоставляя пенсионеров и молодежь. Аргумент о том, что пенсионеры «отбирают» рабочие места у молодежи, неконструктивен.

Также, поспешное решение Минтруда в 2015 году о легализации увольнения пенсионеров противоречит международным трудовым стандартам. Оно узаконило возрастную дискриминацию и демонстрирует неготовность чиновников к взвешенным решениям, особенно в таких чувствительных вопросах, как права пенсионеров.

В этой связи призываю Вас в будущем не допускать высказываний, создающих социальную напряженность.

Со своей стороны, Фракция AMANAT открыта к диалогу и готова взаимодействовать в процессе принятия взвешенных решений в столь чувствительной для общества вопросах.

#депутат #Минтруда #запрос

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