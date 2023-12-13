Депутат опасается, что АМТ оставит непогашенный долг в сотни миллиардов

Садыков напомнил, что подобная ситуация уже была в 1995 году, когда при переходе комбината от тогдашнего ГАО «Кармет» Митталу, старый собственник сослался на передачу всех активов новому собственнику, а новый попросту не признал никакой задолженности

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Депутат Мажилиса Аскар Садыков заявляет о непогашенном долге «АрселорМиттал Темиртау» в сотни миллиардов перед поставщиками. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат констатировал, что еще до завершения окончательной процедуры передачи комбината новому инвестору, в СМИ и социальных сетях активно обсуждалась проблема имеющейся задолженности «АрселорМиттал Темиртау» перед отечественными предпринимателями на сумму, превышающую 500 млн долларов США за поставленные ими товары и оказанные услуги для нужд предприятия.

«АрселорМиттал, годами наращивая кредиторскую задолженность перед казахстанскими подрядчиками, пользуясь своим доминирующим положением, имел, по сути, беспроцентный кредит за их счет. Теперь же, озабоченность многочисленных подрядчиков вызывает тот факт, что им непонятно, как в текущей ситуации будут обстоять дела с возвратом указанной задолженности за поставленные на комбинат материалы и оборудование, для отслеживания которой потребуется полная ревизия документации. Если раньше у подрядчиков и поставщиков была хоть какая-то надежда, что пусть по частям, но все же получить свои деньги, то сейчас они реально опасаются банкротства и лишения всех своих средств», - сказал депутат.

Садыков напомнил, что подобная ситуация уже имела место быть в 1995 году, когда при переходе комбината от тогдашнего ГАО «Кармет» Митталу, при непосредственном содействии Кабмина, старый собственник сослался на передачу всех активов, в том числе кредиторской задолженности новому собственнику, а новый, попросту не признал указанной задолженности.

«Есть риск повторения ситуации 28-летней давности. А ведь за этими долгами стоят судьбы не только предприятий и их партнеров-контрагентов, но и тысяч семей работников подрядных организаций», - заявил мажилисмен.

Садыков констатировал, что несмотря на обращения поставщиков, текущее положение дел показало, что ситуация осталась нерешенной и фактически была спущена на тормозах.