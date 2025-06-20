Депутаты Европарламента проголосовали за обязательное чипирование кошек и собак в ЕС

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Европейский парламент поддержал идею обязательного микрочипирования всех кошек и собак на территории ЕС в целях сокращения мошенничества и улучшения контроля за соблюдением стандартов содержания животных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

После голосования по поправкам к первоначальному предложению Европейской комиссии это ещё на один шаг приближает ЕС к установлению минимальных общих стандартов для разведения и содержания кошек и собак.

Это голосование открывает путь к переговорам с министрами ЕС, которые уже приняли свою позицию в прошлом году.

В настоящее время регистрация домашних животных является обязательной в 24 странах-членах ЕС, но их системы разрознены. Только частная инициатива Europetnet объединяет национальные и региональные базы данных в 17 странах.

Европарламентарии также предложили, чтобы собаки и кошки, ввозимые для продажи из стран, не входящих в ЕС, должны быть микрочипированы перед ввозом и зарегистрированы в национальной базе данных.

"Это явный шаг против незаконного разведения и безответственного импорта животных из-за пределов ЕС", - сказала Вероника Вреционова, чешский евродепутат-консерватор, выступавшая в качестве докладчика по этому вопросу.

Организации по защите животных приветствовали голосование как большой прорыв, отметив, что закон обеспечит базовые стандарты - включая правильное кормление, ветеринарное обслуживание и защиту от жестокого обращения - и поможет устранить нерегулируемое разведение животных в подворьях и недобросовестные фабрики по производству щенков и котят.

#чипирование #домашние животные #Европарламент

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