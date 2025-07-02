Депутаты Мажилиса встретились с медиками Мангистауской области

Парламент
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В рамках рабочих поездок в регионы депутаты Мажилиса от фракции партии AMANAT Асхат Аймагамбетов и Едил Жанбыршин, а также член фракции партии Ауыл Каракат Абден посетили Мангистаускую область. Здесь мажилисмены ознакомились с работой новой районной больницы на 150 коек, открытой в рамках реализации поручения Главы государства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

До недавнего времени жителям Мунайлинского района за любой серьёзной медицинской помощью приходилось ехать в Актау. Однако, 9 июня этого года по поручению Главы государства и в рамках предвыборной программы партии AMANAT в селе Мангистау открыта новая районная больница на 150 коек.

Новая многопрофильная больница состоит из шести корпусов. Здесь размещены инфекционное отделение, педиатрия, терапия, родильный блок, стерилизационное, диагностические службы, приёмный покой и несколько операционных залов. Медицинское учреждение рассчитано на 150 стационарных мест, штат – 260 специалистов.

– Это не просто здание – это долгожданный ответ на реальный запрос жителей, которых в районе уже почти 200 тысяч. Мы добились, чтобы проект вошёл в предвыборную программу партии, и сегодня видим результат: современная больница с операционными, лабораториями, приёмными и родильным отделением – и всё это рядом, а не за 50 километров, – отметил председатель комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Едил Жанбыршин.

Председатель комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Асхат Аймагамбетов рассказал коллективу больницы о целом комплексе мер, которые предпринимает партия для развития системы здравоохранения.

Одной из наиболее актуальных тем является дефицит медицинских кадров на селе. В этом году 32 врача, переехавшие работать в сельскую местность Мангистауской области, получили подъёмные пособия в размере 100 МЗП – это около 9 млн тенге. А всего по стране в сельскую местность перебрались порядка 700 медицинских работников. Кроме того, по поручению Президента, работает система профессионального страхования медиков: теперь расходы при врачебной ошибке покрываются за счет бюджета, а не из личных средств специалистов.

– Мы настояли: даже если у человека нет ОСМС, он всё равно должен иметь доступ к первичной медицинской помощи – сдать базовые анализы, пройти ЭКГ или УЗИ, получить консультацию врача. Наши поправки это закрепляют. Кроме того, теперь социально значимые препараты, все медицинские услуги и лекарственные средства в рамках ГОБМП полностью освобождены от НДС. Это позволяет предотвратить удорожание самых необходимых медикаментов. Важный шаг для того, чтобы цены не росли, например, на препараты для лечения онкологическихзаболеваний, диабета, редких или аутоиммунных и многих других болезней по перечню Правительства, – сказал Асхат Аймагамбетов.

Сами врачи подчёркивают, что сегодня государство уделяет здравоохранению гораздо больше внимания: строятся современные больницы, повышается статус врача, снимается лишняя бюрократия. Вместе с тем остаются и другие острые вопросы – кадровый дефицит, жильё, логистика пациентов, которые живут в отдалённых населённых пунктах. И здесь, по мнению самих медиков, важно продолжать работу системно, в диалоге, совместными усилиями.

Кроме осмотра больницы депутаты также ответили на все вопросы медицинского персонала, и открыто поговорили о наболевшем. Всё это взято депутатами на контроль и будет отработано совместно с профильными министерствами.

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